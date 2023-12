Moses Simon prolonge jusqu’en 2026 avec le FC Nantes

Le FC Nantes met fin au suspense. En fin de contrat avec les Jaune et Vert, Moses Simon était annoncé sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais, désireux de se renforcer sur le côté gauche avec un joueur percutant et capable de faire des différences. Finalement, l’OL va devoir revoir ses plans puisque le Nigérian a prolongé l’aventure sur les bords de l’Erdre. En négociations avancées depuis plusieurs jours, le joueur de 28 ans est tombé d’accord avec les pensionnaires de la Beaujoire pour rempiler de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026.

«Je suis ravi de poursuivre l’aventure ici et très heureux de rester à Nantes ! Je suis prêt à continuer à me battre pour aider l’équipe à aller le plus haut possible. Ce qui est sûr, c’est que cette prolongation de contrat est une vraie preuve de confiance vis-à-vis du club, ainsi qu’envers l’équipe», a déclaré le principal intéressé. Arrivé en 2019 en provenance de Levante, Moses Simon compte plus 130 apparitions avec les Canaris pour 20 buts inscrits toutes compétitions confondues.