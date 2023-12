L’OL a pris contact avec Moses Simon !

Côté coulisse, l’OL a entamé de manière spectaculaire son redressement ces dernières semaines avec les arrivées conjuguées de David Friio au poste de directeur sportif et de Laurent Prud’homme au poste de directeur général de l’Olympique Lyonnais. Si l’intérim de Pierre Sage se passe plutôt bien malgré la claque reçue au Vélodrome lors de l’Olympico, le club rhodanien peut de nouveau recruter grâce à la levée d’une grande partie des sanctions de la DNCG. Pour cet hiver, plus de 50 M€ seront disponibles hors vente pour se renforcer.

La suite après cette publicité

D’ores et déjà, Mathieu Louis Jean, le responsable du recrutement de l’OL, planche sur différents dossiers. L’objectif étant de récupérer en prêt des joueurs cirant le banc de grands clubs européens, mais pourquoi pas aussi de tenter quelques coups avec des joueurs prochainement en fin de contrat. C’est typiquement le cas de Moses Simon, le virevoltant ailier gauche du FC Nantes. En Ligue 1 depuis 4 ans et demi, l’ancien de La Gantoise et de Levante est une valeur sûre du championnat de France où il totalise 29 buts en 161 matches toutes compétitions confondues avec le club des bords de l’Erdre. Au-delà de ses statistiques pures, Simon est un joueur spectaculaire qui percute et qui est capable de faire la différence sur son côté gauche.

À lire

OL : le soulagement des tauliers lyonnais

Compliqué pour cet hiver, plus plausible pour l’été prochain

Tout ce qu’il manque actuellement à l’OL où le seul Jeffinho ne parvient pas à l’installer malgré d’évidentes qualités techniques, mais avec un physique sans doute peu adapté à la Ligue 1. Selon nos informations, des contacts ont déjà été noués entre l’international nigérian et le club rhodanien. Mais l’opération n’a quasiment aucune chance d’aboutir cet hiver. Les Canaris ne souhaitent pas se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs (3 buts et 5 passes décisives en 15 matches de L1) et espèrent encore lui prolonger son contrat qui se termine en juin prochain. Mais le principal intéressé et très gourmand et rien n’indique que le FCN aura les moyens de ses ambitions.

La suite après cette publicité

Du côté de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1, l’objectif est plus de le récupérer libre en fin de saison d’autant que Moses Simon va disputer la CAN avec le Nigéria dont il est l’un des fers de lance (60 sélections - 9 buts). À l’heure où l’on écrit ses lignes, rien n’indique donc que les septuples champions de France iront au bout de la démarche. Mais la victoire ô combien importante face au TFC, qui n’est plus qu’à 3 points au classement de la Ligue 1 montre que l’OL s’active pour ce mercato d’hiver, mais sans doute déjà pour le prochain afin de disposer d’une équipe des plus compétitives. De bon augure pour la suite.