Nantes : discussions bien avancées pour prolonger Moses Simon !

Dans une équipe nantaise plus que limitée offensivement en cette fin d’année 2023, Moses Simon fait figure d’exception et est l’un des rares à tirer son épingle du jeu chez les Canaris. Mercredi soir encore face à l’OL, il a été l’un des rares à créer le danger offensivement. Pas suffisant pourtant pour mettre un but à une équipe lyonnaise pourtant réduite à 10.

La suite après cette publicité

Bien conscient de l’importance de milieu offensif nigérian, arrivé sur les bords de l’Erdre durant l’été 2019, la direction nantaise tente tout pour prolonger l’un de ses meilleurs joueurs, auteur de 3 buts et de 5 passes décisives en 17 matches de L1. Selon nos informations, et malgré l’offensive de plusieurs clubs dont l’Olympique Lyonnais, Moses Simon, qui va disputer la CAN avec le Nigéria, a de grandes chances de prolonger l’aventure à Nantes. Peut-être un superbe cadeau de Noël à venir pour les supporters nantais…