Real Madrid : Dani Ceballos de retour pour être mieux vendu ?

Prêté pour sa deuxième année consécutive à Arsenal, Dani Ceballos espérait gagner du temps de jeu juste avant l’Euro de cet été. À la fin de saison, le milieu espagnol retournera au Real Madrid, mais pourrait bien être vendu.

Selon les informations du Mirror, le Real Madrid aurait fixé à 22 millions le prix de Dani Ceballos. En Premier League depuis deux ans, le natif d’Utrera (Espagne) espère toujours réussir à se faire une place dans l’effectif des Merengues. « Zidane m'a dit que j'avais besoin de jouer. Il a été clair avec moi. J'ai signé un long contrat avec Madrid. Il me reste deux ans et demi. Mon objectif est de réussir à Arsenal. Mon souhait est de porter le maillot de Madrid » a déclaré Ceballos en janvier. Reste à savoir si Mikel Arteta compte sur le milieu de 24 ans à l’avenir et si les Gunners souhaiteront dépenser les 22 millions demandés par le Real Madrid.