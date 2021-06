Tottenham discute avec Antonio Conte

La valse des entraîneurs continue en Europe. Après son départ de l’Inter, Antonio Conte (51 ans) pourrait rebondir en Premier League, trois ans après son départ de Chelsea. Sky Sport révèle aujourd’hui que le technicien transalpin est dans la short-list de Tottenham, dans l’optique de s’assoir sur le banc des Spurs pour la saison prochaine. En plus du manager italien, Tottenham discute également avec Fabio Paratici, l'ancien directeur général de la Juventus qui a travaillé avec Conte à la Vieille Dame, d'après The Athletic.

La suite après cette publicité

Alors qu’il a été contacté par le PSG en cas de départ surprise de Mauricio Pochettino, l’ex sélectionneur de la Squadra Azzura, vainqueur du Scudetto avec l'Inter cette saison, pourrait finalement rebondir à Tottenham, l’ancien club de l’Argentin qui discute lui aussi avec Daniel Levy au sujet d’un retour. Conte est en pourparlers avec les Spurs au sujet du projet du club londonien et du futur contrat. Sky Sport affirme que rien n’est fait encore, mais que les discussions avancent et sont positives.

Tottenham have contacted Antonio Conte as candidate for Spurs job - not done but talks ongoing about potential project, contract and salary. ⚪️ #Spurs #THFC



Conte is one of the options in #THFC list - as PSG are still on the same position about Pochettino. @SkySport @aalciato