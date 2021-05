Le PSG a contacté Antonio Conte

La suite après cette publicité

Le mercato ne cessera jamais de nous surprendre. On s'attendait en effet à ce que Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu'en juin 2022 (avec une année en option), démarre la saison sur le banc du Paris SG. Et pourtant, quelques mois seulement après son arrivée, l'Argentin songerait à un départ. La perspective de retrouver Tottenham l'emballerait alors que le Real Madrid, qui a confirmé le départ de Zinedine Zidane ce jeudi, l'a placé sur sa short-list.

Si un départ du technicien sud-américain ne semble pas inquiéter le PSG, à en croire les démentis apportés à RMC Sport, L'Équipe et Le Parisien, la presse italienne, elle, nous dévoile une information d'importance. La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport assurent en effet que le club de la capitale est entré en contact avec un certain Antonio Conte.

Contact établi

L'Italien, libre de tout contrat depuis son récent départ de l'Inter, a souvent été associé aux pensionnaires du Parc des Princes par le passé. Cette fois, le contact a bien été établi, rapportent les deux quotidiens sportifs italiens. Leonardo l'apprécie et le Brésilien aurait initié les contacts pour prendre la température en cas de départ surprise de Pochettino.

Le directeur sportif parisien n'est pas le seul sur le coup. Les deux publications transalpines expliquent en effet que Tottenham (option n° 1 dans l'esprit du Transalpin d'après La Gazzetta) et le Real Madrid ont également sondé le tacticien, champion de Serie A cette saison avec les Nerazzurri. Soit les deux prétendants de... Pochettino. Le destin de tout ce beau monde semble bel et bien lié en ce début de mercato pour le moins étonnant.