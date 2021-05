L'Inter annonce le départ d'Antonio Conte !

C'est une grosse info qui nous vient d'Italie en cette soirée de mercredi. Alors que la presse transalpine vendait la mèche depuis quelques jours déjà, voilà que c'est officiel : Antonio Conte quitte l'Inter. Le tacticien italien part de son propre chef, notamment à cause du manque de garanties apportées par sa direction pour la construction d'une équipe compétitive en vue de la saison prochaine.

En proie à d'énormes soucis financiers, le club de Milan devra vendre plusieurs cadres - les noms de Romelu Lukaku, Lautaro Martinez et Achraf Hakimi sont souvent évoqués - et ne pourront pas vraiment se renforcer. Ce qui agace, logiquement, l'ancien sélectionneur italien, qui vient de gagner le titre avec cette équipe et espérait donc pouvoir continuer avec un groupe similaire.

Un nouveau coach libre sur le marché !

« Le FC Internazionale Milan annonce avoir trouvé un accord pour résilier le contrat consensuel avec l’entraîneur Antonio Conte. Tout le club tient à remercier Antonio pour son travail extraordinaire, qui a abouti à la conquête du 19e bouclier. Antonio Conte restera à jamais dans l’histoire de notre club », a indiqué l'Inter dans un communiqué officiel.

Il va partir avec un petit lot de consolation qui plus est, puisque la presse italienne dévoilait que l'Inter allait lui verser une indemnité de 7,5 millions d'euros ! Un joli pactole donc, et surtout, un nouvel entraîneur de qualité sur le marché, alors que de grosses écuries comme le Real Madrid ou le FC Barcelone sont à la recherche d'un nouveau pensionnaire pour leur banc de touche.