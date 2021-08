Rennes : Baptiste Santamaria pense à l'équipe de France

Nouvelle recrue du Stade Rennais, Baptiste Santamaria était déjà présent sur la pelouse du Roazhon Park ce jeudi lors de la victoire des Bretons contre Rosenborg (2-0) à l'occasion du match aller des barrages de la Ligue Europa Conference. Auteur d'une prestation aboutie pour sa première sortie, le milieu des Rouge et Noir était officiellement présenté ce vendredi. Après une saison passée du côté de Fribourg, le numéro 8 de l'effectif dirigé par Bruno Genesio semble heureux de débuter cette nouvelle expérience : «Rennes était une belle opportunité pour moi car c'est un très grand club, qui va jouer une Coupe d'Europe», a expliqué le principal intéressé «qui a progressé physiquement en Allemagne car les joueurs y sont en général plus grands, plus puissants».

L'ancien Angevin âgé de 26 ans s'est d'ailleurs montré particulièrement ambitieux pour la suite de sa carrière : «l'équipe de France est dans un coin de ma tête, mais cela passera par des performances individuelles et collectives de premier plan. On en reparler donc à ce moment-là». Une chose est sûre, le milieu rennais a convaincu bon nombre d'observateurs pour sa première dans l'entrejeu du SRFC.