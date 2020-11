OL - Reims : les compositions sont là

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais affronte le Stade de Reims au Groupama Stadium. A domicile, les Gones s'organisent en 4-3-3 avec Anthony Lopes dans les buts. Ce dernier est devancé par Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Maxwel Cornet. Positionné en sentinelle, Thiago Mendes est accompagné par Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta. Enfin, Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi prennent les couloirs autour de Memphis Depay.

De son côté, le Stade de Reims poursuit en 4-4-2 avec Predrag Rajkovic comme dernier rempart. Il peut compter sur Thomas Foket, Wout Faes, Yunis Abdelhamid et Ghislain Konan en défense. Moussa Doumbia, Moreto Cassama, Marshall Munetsi et Mathieu Cafaro sont au milieu tandis que Boulaye Dia et El Bilal Touré sont associés en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Guimaraes, Mendes, Paqueta - Kadewere, Depay, Ekambi

Stade de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Doumbia, Cassama, Munetsi, Cafaro - Dia, Touré