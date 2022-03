Guingamp et Nancy sur Hatim Far

Arrivé libre à Rodez l'an dernier en provenance de Troyes, le franco-algérien Hatim Far (20 ans) est un fer de lance de l'équipe réserve du RAF avec qui il a marqué 12 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matches.

La suite après cette publicité

En fin de contrat dans un an, celui qui a fait ses débuts en Ligue 2 face à Quevilly en octobre dernier, suscite la convoitise de deux clubs de l'antichambre de l'élite. Selon nos informations, l'EA Guingamp et l'AS Nancy Lorraine suivent avec attention ce gaucher très adroit devant le but et qui pèse sur les défenses.