L1 : le programme TV de la 30e journée

Ce mercredi, la LFP a dévoilé la programmation de la 30e journée de Ligue 1, qui se ponctuera par le derby enflammé entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, dimanche 20 avril à 20h45 sur DAZN. Pour son "Big Match" du samedi, beIN Sport a choisi l’affiche entre le Paris Saint-Germain et le Havre.

Comme prévu avec le décalage de la rencontre entre Nantes et Paris, les Canaris défieront eux le Stade Rennais vendredi soir dans l’une des affiches les plus chaudes du championnat. Enfin, un choc pour l’Europe opposera l’AS Monaco et Strasbourg, respectivement troisième et septième de Ligue 1.

Vendredi 18 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – FC Nantes

Samedi 19 avril 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Paris Saint-Germain – Havre AC

Samedi 19 avril 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Monaco – RC Strasbourg Alsace

Samedi 19 avril 2025 à 21h05 sur DAZN

Olympique de Marseille – Montpellier Hérault SC

Dimanche 20 avril 2025 à 15h00 sur DAZN

LOSC Lille – AJ Auxerre

Dimanche 20 avril 2025 à 17h15 sur DAZN

OGC Nice – Angers SCO

Stade Brestois 29 – RC Lens

Stade de Reims – Toulouse FC

Dimanche 20 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Olympique Lyonnais