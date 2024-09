L’OM pointé du doigt par le syndicat des arbitres

Décidément, les événements d’OL-OM ne finissent pas de faire parler. Et au-delà du résultat spectaculaire. Auteur de déclarations fortes contre l’arbitrage de Benoît Bastien au cours de l’Olympico, le conseiller sportif des Phocéens Medhi Benatia a vu son attitude être fustigée par le Conseil national de l’éthique, qui a décidé de saisir la commission de discipline de la LFP pour réclamer des sanctions à son encontre.

La suite après cette publicité

Mais plus tard dans la journée, le Syndicat des arbitres de football élite (Safe) est monté au créneau dans un communiqué à l’encontre du dirigeant phocéen, mais aussi d’Éric Roy, expulsé contre Toulouse. «Il n’aura pas fallu longtemps pour que le signal d’alarme soit tiré, nous n’en sommes qu’aux premières journées. Les attitudes agressives, les propos déplacés ou les publications sur les réseaux renvoient une image déplorable de notre football, sans respect pour les arbitres. Pire, on met en doute leur éthique, leur intégrité et leur probité. Qu’apporte finalement tout cela ? Rien bien sûr, strictement rien, si ce n’est de la rancoeur en alimentant ce sentiment d’anti-arbitre (…) Il existe des protocoles pour échanger. Respectons-les !», assure le SAFE. Les clubs sont prévenus.