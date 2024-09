OL - OM : la commission de discipline de la LFP saisie pour Medhi Benatia !

C’est un Olympico qui fera date à n’en pas douter. Ce dimanche 22 septembre 2024, l’Olympique de Marseille a battu l’Olympique Lyonnais 3-2 dans un scénario renversant avec ce but de Jonathan Rowe dans les dernières secondes. Un exploit pour les Phocéens puisque ces derniers se sont rapidement retrouvés à dix contre onze après l’exclusion de Leonardo Balerdi consécutive à deux cartons jaunes au bout de cinq minutes. Ce qui ne les aura pas empêchés de gagner ce match et d’inscrire 3 buts. Une expulsion qui a fortement déplu hier au conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia. À la mi-temps, ce dernier qui a également critiqué le penalty frappé par Alexandre Lacazette en fin de premier acte suite à une main de Valentin Rongier avait alors dégoupillé dans les couloirs du Groupama Stadium.

«Il y a faute de Lacazette au départ ! Deux fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un pénalty ! Commencez à nous respecter, commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons», avait-il alors lâché alors que la rencontre n’était pas terminée. Après le match, il a encore rajouté des mots durs envers l’arbitre Benoît Bastien au micro de DAZN : «L’arbitre doit être sûr de ce qu’il fait dans un match aussi important, moi, je ne suis pas arbitre, s’il est là, c’est qu’il est bon. Pourquoi on est préoccupé quand on voit que c’est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer ? Bah quand on voit ça, on comprend pourquoi on est préoccupé […] aujourd’hui, je veux mettre en avant l’état d’esprit, on pouvait faire match nul, rentrer à Marseille et on aurait été content, mais après ça fait beaucoup honnêtement. Attention, je ne veux pas être avantagé, mais il faut être juste avec tout le monde, là ça fait beaucoup. Heureusement qu’on a ce caractère et je veux rester sur ça, mais ça fait beaucoup.»

La commission de discipline de la LFP va trancher

La colère de Medhi Benatia n’a pas été appréciée de tous et notamment du côté du Conseil national de l’éthique. Joint par L’Équipe, son président Patrick Anton a expliqué qu’il avait saisi la commission de discipline de la LFP pour qu’elle étudie le comportement de Medhi Benatia au cours du dernier Olympico. «Son attitude agressive est répréhensible et mérite d’être signifiée à la commission de discipline. Elle est très véhémente, mais on considère que c’est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression sur les arbitres pour la deuxième mi-temps. Cela laisse à penser au spectateur qu’il a pété un câble. Mais moi, je considère qu’il est en maîtrise. Mais cette attitude est inadmissible de la part d’un dirigeant. Il n’a pas à se comporter comme ça», a-t-il déclaré.

Ce dernier estime d’ailleurs que la sortie de Medhi Benatia après la rencontre a volontairement remis de l’huile sur le feu et Patrick Anton dénonce un comportement complotiste du dirigeant marseillais : «sur l’après-match, on comprend d’autant moins son comportement qu’il a gagné. Il vient en rajouter une couche avec une théorie complotiste, dont on commence à avoir l’habitude. Il sous-entend que Benoît Bastien vient en mission commandée. Son comportement est grave et sanctionnable.» Devant statuer prochainement ce cas, la commission de discipline de la LFP pourrait sanctionner Medhi Benatia pour les faits qui lui sont reprochés. Une suspension de trois matches pourrait alors être requise contre l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus.