Euro 2024, Barrages : le Pays de Galles et la Pologne passent, l’Ukraine renverse la Bosnie-Herzegovine

Si la trêve internationale de mars comportait bons nombres de matches amicaux pour les sélections, du côté de l’Europe il y avait encore de gros enjeux pour certaines équipes. 12 sélections jouaient en effet leur place pour l’Euro 2024 qui aura lieu cet été. Avec seulement trois places qualificatives, les douze formations devaient donc passer par des barrages d’abord des demi-finales puis une finale pour jouer la qualification. Un peu plus tôt dans la journée, la Géorgie de Willy Sagnol avait d’ailleurs validé son billet pour cette finale en s’imposant face au Luxembourg (2-0) sans forcer. Les Géorgiens devaient savoir ce soir contre qui ils allaient jouer ce dernier match.

Justement dans cette partie de tableau, c’est la Grèce qui affrontait le Kazakhstan. Et la Géorgie n’a pas tardé à être fixée puisque les Grecs menaient 4-0 après moins de 40 minutes de jeu. Il n’y avait donc aucun suspens puisque le Kazakhstan n’a jamais su revenir. La Grèce gérait tranquillement en seconde période (5-0, score final) et jouera donc sa place à l’Euro 2024 face à la génération dorée de la Géorgie emmenée par Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze. Dans le groupe B de ces barrages, sans doute le plus relevé, la Pologne et le Pays de Galles s’étaient donnés rendez-vous en finale. Avant ça, les coéquipiers de Robert Lewandowski devaient se défaire de l’Estonie. Bien aidée par l’exclusion d’un Estonien à la demi-heure de jeu, la Pologne a écrasé son adversaire du soir (5-1). Petit événement, malgré le festival offensif des siens, Lewandowski n’a pas trouvé le chemin des filets.

L’Ukraine douche la Bosnie-Herzegovine

Et comme attendu, dans l’autre match, le Pays de Galles a répondu présent en dominant, lui aussi, la Finlande. Emmenés par l’attaquant de Tottenham Brennan Johnson, les Gallois ont fait le job (3-1) sans jamais être vraiment inquiétés. Ils joueront donc la finale dans un choc face à la Pologne. Pour rappel, le vainqueur sera placé dans le groupe de l’équipe de France. Dans le groupe B, le dernier de ces barrages, Israël affrontait l’Islande. L’objectif était clair, réaliser l’exploit pour rêver jusqu’au bout d’une qualification à l’Euro. Mais le miracle n’a pas eu lieu malgré l’ouverture du score d’Eran Zahavi en première période. L’Islande est revenue grâce à un grand Albert Gudmundsson auteur d’un triplé (4-1, score finale). L’Israélien Eran Zahavi avait manqué un penalty décisif en fin de rencontre pour égaliser. Un coup dur pour lui qui avait déjà manqué le penalty de la qualification de l’Euro 2021 face à l’Écosse. Islande affrontera en finale de son barrage… l’Ukraine.

Dans un match complètement fou, les Ukrainiens ont réussi à renverser la rencontre dans les derniers instants. Menés par la formation d’Edin Dzeko, les Ukrainiens semblaient complètement désemparés. Les percées de Mudryk ou l’entrée de Malinovskyi ne changeaient rien. Et pourtant, sur un centre anodin dans les derniers instants, Roman Yaremchuk douchait les espoirs des supporters bosniens présents au stade (85e). Comme si cela ne suffisait pas, l’Ukraine arrachait la victoire et la qualification deux minutes plus tard grâce à une belle tête de Artem Dovbyk (2-1) qui libérait les siens. Les hommes de Sergiy Rebrov peuvent donc toujours croire à une qualification à l’Euro. Les grandes finales de chaque groupe auront lieu ce mardi.

Les résultats des barrages