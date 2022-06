CdM : le vainqueur empochera un vrai pactole

La Coupe du Monde au Qatar approche à grands pas et la FIFA a annoncé sur son site les différentes dotations attribuées aux sélections participant au Mondial. Le budget total a partagé entre les 32 nations s'élève à 417 millions d'euros. Chaque équipe sera assurée de toucher au minimum 1,4 M€ pour couvrir les frais organisationnels.

Le gagnant, en plus de la reconnaissance sportive, touchera 39,8 M€ tandis que le finaliste encaissera de son côté 28,9 M€. Les demi-finalistes toucheront entre 24 et 25 millions, les quarts de finalistes environ 16 M€ et les huitièmes de finaliste empocheront un peu plus de 12 M€. Enfin, les équipes éliminées dès la phase de poule toucheront 8,5 M€. «Les joueurs ont 30% de cette somme. C’est clair depuis la Coupe du monde au Brésil», déclarait Noël Le Graet à propos de l'Equipe de France.