Manchester United : 7 clubs veulent déjà récupérer Harry Maguire

Une descente aux enfers. En 2019, Harry Maguire devenait le défenseur le plus cher de l’histoire à l’époque en passant de Leicester City à Manchester United pour 93 millions d’euros. Titulaire en force, l’Anglais s’est installé dans l’axe sans problème, lui qui a par la suite récupéré le brassard de capitaine. Mais petit à petit, Maguire a commencé à connaître des difficultés. Sur le terrain, il n’était plus aussi impérial que par le passé.

Son attitude a aussi posé problème au sein du vestiaire, où certains, dont Cristiano Ronaldo, remettaient en cause son statut de capitaine. Ses propos tenus après les rencontres de MU en 2021-22 ont aussi agacé une partie du vestiaire. En délicatesse et déclassé, le joueur britannique a vécu une année compliquée sous les ordres d’Erik ten Hag. Et le technicien néerlandais a de nouveau asséné un coup de massue sur la tête de son joueur. En effet, il l’a privé du brassard de capitaine. Ce que le joueur n’a pas vraiment apprécié, même s’il a accepté ce choix.

Maguire a beaucoup de prétendants

«Après avoir discuté avec le manager aujourd’hui, il m’a informé qu’il changeait de capitaine. Il m’a expliqué ses raisons et même si je suis personnellement très déçu, je continuerai à donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je porterai le maillot.» Un maillot que l’international anglais (57 sélections, 7 buts) a de grandes chances de ne plus porter justement puisque Lisandro Martinez, Raphaël Varane et même Victor Lindelöf sont devant lui aux yeux de son entraîneur. Barré par la concurrence, Maguire intéresse plusieurs clubs.

Cet été, Tottenham s’est positionné. Les Spurs comptent sur Harry Kane pour le convaincre, mais l’attaquant est sur le départ. West Ham, Newcastle et Chelsea, qui a déjà du monde à ce poste, ont un œil sur lui selon The Sun. Le média britannique évoque également un intérêt de l’Inter Milan ainsi que deux clubs saoudiens, à savoir Al-Hilal et Al-Nassr. Ce sont donc sept clubs qui suivent le footballeur âgé de 30 ans dont le prix a été fixé à 50 millions d’euros minimum. Il reste à savoir lequel d’entre eux sera prêt à mettre autant et surtout où voudra jouer le malheureux Harry Maguire, passé du rêve au cauchemar au Théâtre des Rêves.