Manchester United fixe le prix pour Harry Maguire

Les Red Devils ne peuvent pas se rater. Pour redevenir vraiment compétitif, en Premier League notamment, Manchester United doit réussir son été. Au milieu de terrain, les Mancuniens ont réussi à enrôler Mason Mount pour le plus grand bonheur d’Erik Ten Hag. Dans les cages, André Onana est attendu, poussant définitivement David De Gea vers la porte. Mais cela ne suffira pas pour embêter l’autre club de la ville. Devant, le nom de Rasmus Højlund a été coché. Si les Red Devils se montrent jusqu’à présent très actifs, il va falloir vendre pour renflouer les caisses et permettre au club de recruter les joueurs désirés.

Parmi les indésirables : Harry Maguire. Acheté à prix d’or en 2019 (environ 90 M€), le natif de Sheffield n’a disputé que 16 rencontres de Premier League la saison dernière, barré par Raphaël Varane, Lisandro Martinez voire même Luke Shaw en défense centrale. Erik Ten Hag souhaite à tout prix se débarrasser de celui qui était capitaine des Red Devils afin de récupérer des fonds qui permettront à renforcer l’effectif. Justement, selon The Sun, Manchester United attend pas moins de 50 M€ pour laisser partir son défenseur anglais. Une somme élevée à la vue des performances médiocres de l’ancien des Foxes. Si pendant un moment, Tottenham s’est montré intéressé, les Londoniens se tourneraient désormais vers Edmond Tapsoba et Micky van de Ven, pistes moins onéreuses. Ce qui est certain, c’est qu’Harry Maguire ne figure pas dans les plans d’Erik Ten Hag et qu’une saison de plus chez les Red Devils serait dramatique pour les deux camps. Affaire à suivre…

