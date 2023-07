Le cas Harry Maguire se complique pour Manchester United

La suite après cette publicité

Manchester United est prêt à toutes les folies pour se doter d’un effectif de qualité en vue de la saison prochaine. Pour y parvenir, le club mancunien dispose d’un budget équivalent à 120 millions de livres sterling. Or, les Red Devils ont déjà dépensé la moitié pour enrôler Mason Mount et doivent désormais réunir les fonds nécessaires pour s’offrir deux autres cibles de prestige, à savoir André Onana et Rasmus Höjlund. Problème, le club mancunien peine à vendre ses indésirables, en particulier Harry Maguire comme le souligne The Guardian.

Défenseur le plus cher de l’histoire du club, l’international anglais ne fait plus l’unanimité en défense et la formation emmenée par Erik Ten Hag espère le vendre pour récupérer une jolie enveloppe entre 30 et 40 millions d’euros à deux ans de la fin de son contrat. Toutefois, À l’instar du reste de l’effectif de United, l’ex-défenseur de Leicester a bénéficié d’une augmentation de salaire considérable suite à la troisième place obtenue la saison dernière, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Nul doute que les exigences salariales du natif de Sheffield vont poser problème à ses futurs prétendants.

