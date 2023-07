Manchester United veut utiliser Mason Greenwood pour s’offrir le nouveau Haaland !

La suite après cette publicité

Renouer avec un passé glorieux sur la scène européenne. Voilà l’ambition de Manchester United, troisième de la dernière Premier League et qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour ce faire, les Mancuniens ont bien l’intention de trouver un attaquant de classe mondiale. Si les dossiers menant à Victor Osimhen et Harry Kane semblent inatteignables, les pensionnaires d’Old Trafford ont décidé d’activer une autre piste. Son nom ? Rasmus Højlund.

Recalé une première fois par l’Atalanta Bergame, l’état-major du club le plus titré d’Angleterre n’a pas dit son dernier mot et serait d’ailleurs sur le point de réaliser une seconde offre d’environ 46 millions d’euros. Suffisant pour convaincre la Dea de lâcher son buteur de 20 ans ? Rien est moins sûr puisque les Bergamasques, qui avaient déjà rejetés une offre de 35 millions d’euros, réclament pas moins de 100 millions d’euros pour celui qui est régulièrement comparé à un certain Erling Haaland !

Mason Greenwood, le sauveur inattendu !

Face à ce constat, Manchester United aurait trouvé une solution. Comme indiqué par The Mirror, l’Atalanta Bergame serait intéressée par le prêt de Mason Greenwood, également suivi par l’AS Roma. Une aubaine pour les Red Devils, toujours dans le flou concernant l’avenir de leur attaquant anglais. Accusé en début d’année 2022 de viol et de violences physiques par sa compagne Harriet Robson, ce dernier a, certes, vu les charges contre lui être abandonnées mais une partie des salariés des Red Devils n’a toujours pas digéré son comportement.

Avec l’intérêt du club italien pour Greenwood, Manchester United pourrait donc intégrer le natif de Bradford dans le deal et ainsi se rapprocher d’un accord pour l’arrivée éventuelle de Rasmus Højlund. Auteur de 9 buts en 32 rencontres de Serie A la saison passée, l’international danois (6 sélections, 6 buts) est, aujourd’hui, considéré comme l’une des plus belles promesses à son poste. À l’heure où Erik ten Hag ne peut compter que sur Antony Martial comme véritable numéro 9 d’expérience, nul doute que cette opportunité sera creusée du côté d’Old Trafford. Et si Mason Greenwood sauvait finalement le board mancunien…