David de Gea annonce son départ de Manchester United

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, David de Gea (32 ans) a officiellement fait ses adieux aux Red Devils dans un long message publié sur son compte Twitter. «Je tenais à envoyer ce message d’adieu à tous les supporters de Manchester United. Je tiens à exprimer ma gratitude et ma reconnaissance inébranlables pour l’amour que j’ai reçu au cours des 12 dernières années. Nous avons accompli beaucoup de choses depuis que mon cher Sir Alex Ferguson m’a amené dans ce club. J’étais incroyablement fier à chaque fois que j’enfilais ce maillot. Diriger l’équipe, représenter cette institution, le plus grand club du monde, était un honneur que seuls quelques footballeurs chanceux pouvaient avoir».

Et d’ajouter : «depuis mon arrivée ici, j’ai vécu une période inoubliable et couronnée de succès. Je ne pensais pas qu’en quittant Madrid quand j’étais jeune, nous réaliserions ce que nous avons fait ensemble. Maintenant, c’est le bon moment pour relever un nouveau défi, pour me dépasser à nouveau dans un nouvel environnement. Manchester sera toujours dans mon cœur, Manchester m’a formé et ne me quittera jamais. Nous avons tout vu». Arrivé en 2011 à Old Trafford, l’international espagnol pourrait désormais poursuivre sa carrière dans le Golfe. Dernièrement, The Sun affirmait, à ce titre, qu’il était la nouvelle priorité d’Al-Nassr, l’actuel club de Cristiano Ronaldo…

