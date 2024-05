Manchester United, Borussia Dortmund : Jadon Sancho a choisi son futur club !

Jadon Sancho revit sous les couleurs du Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain peut en témoigner. Prêté par Manchester United jusqu’à la fin de la saison, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) a, en effet, brillé lors de la victoire des siens (1-0) face au PSG dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Fin techniquement, inspiré dans ses déplacements mais surtout libéré mentalement, le droitier d’1m80 a tout simplement fait vivre un cauchemar à la défense parisienne, à commencer par Nuno Mendes, souvent dépassé face aux fulgurances de l’ailier anglais.

Un nouveau récital qui devrait logiquement conforter les dirigeants du BVB dans leur volonté de le conserver au-delà de son prêt. Pour rappel, celui qui totalise 3 réalisations et 2 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues avait été recruté pour 85 millions d’euros par les Red Devils à l’été 2021. Un transfert XXL débouchant finalement sur un constat d’échec. En froid avec Erik ten Hag, Sancho - qui n’avait pas hésité à pointer du doigt le technicien néerlandais en affirmant être son bouc émissaire - ne s’est jamais véritablement imposé sous les couleurs mancuniennes. Déterminé à l’idée de se relancer, le natif de Londres avait alors fait le choix de rentrer au bercail l’hiver dernier.

Une décision payante puisque l’intéressé retrouve depuis ses sensations. Au point de poursuivre l’aventure en terres allemandes au-delà de son prêt ? Selon les dernières informations de la presse anglaise, c’est bel et bien la tendance. The Sun affirme ainsi que Sancho n’a aucune intention de revenir à Manchester United, précisant également que l’identité du futur coach des Red Devils - Erik ten Hag ou un autre entraîneur - n’influerait aucunement sa décision finale. Reste désormais à savoir si le Borussia Dortmund parviendra à convaincre la direction mancunienne alors qu’un transfert semble hors d’atteinte pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2026.

Dans cette optique, les Marsupiaux étudient actuellement la possibilité de le signer pour une année supplémentaire, avec une option ou une obligation d’achat à la fin de la campagne 2024-2025. Récemment interrogé à ce sujet, le principal concerné n’a, de son côté, pas souhaité en dire plus. «Je ne sais vraiment pas (si je vais rester, ndlr). Je me concentre juste sur le présent en ce moment». Quelques heures après la masterclass du numéro 10 du BVB face au PSG, Erik ten Hag avait lui aussi évoqué le futur du joueur formé à Manchester City. «Cela a montré pourquoi United l’a acheté et pourquoi il représente une valeur élevée pour Manchester United. Je suis heureux pour Jadon et nous verrons ce qui va se passer à l’avenir». Encore un peu de patience…