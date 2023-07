Mason Mount passe de Chelsea à Manchester United

La suite après cette publicité

Les négociations furent longues mais après plusieurs tentatives et des échanges finalement fructueux, Chelsea et Manchester United ont fini par se mettre d’accord sur les termes du transfert de Mason Mount autour de 75 M€ (70+5 de bonus) d’après la presse anglaise. Le joueur de 24 ans rejoint officiellement Old Trafford, lui qui évolue chez les Blues depuis son plus jeune âge. Un très grand chapitre se referme pour le milieu offensif.

«Mason Mount a mis fin aujourd’hui à ses 18 ans d’association avec Chelsea. Il quitte définitivement le club», introduit la formation londonienne dans son communiqué avant de remercier chaleureusement l’intéressé. Manchester United réussit à faire coup double avec ce transfert très important. Non seulement, le club d’Erik ten Hag se renforce, mais en plus il affaiblit un concurrent direct au haut de tableau en Premier League. C’est aussi une conséquence directe de la nouvelle gestion sportive de Chelsea.

Les nouveaux actionnaires du club ont fait pleuvoir les billets dans tous les sens depuis un an. Lors des deux dernières fenêtres de transferts, plus de 600 M€ ont été dépensés. Avec toutes ces nouvelles recrues, certaines recrutées à prix d’or, il fallait faire de la place. Certains joueurs déjà en place ont pu se sentir en trop, comme ce fut le cas pour Mount.

Formé et biberonné à l’école Chelsea, l’international (36 sélections, 5 buts) vient garnir les rangs des Red Devils, et disputera la Ligue des Champions cette saison. Après une saison compliquée par des blessures et l’instabilité sportive des Blues, il devra tout de même trouver sa place dans cet effectif lui aussi pléthorique (Bruno Fernandes, Eriksen, Fred, Van de Beek). L’histoire d’amour entre les deux parties sera-t-elle aussi belle ?