Les Bleus rendent hommage à Antoine Griezmann

Entre Antoine Griezmann et l’équipe de France, l’histoire semble compliquée. Après avoir intégré les Bleus en 2014, celui qui est surnommé « Le Petit Prince » a largement marqué de son empreinte la sélection tricolore. Immense lors de l’Euro 2016, il avait également été un vrai patron lors du sacre mondial de 2018. Après un Euro 2021 compliqué, une Coupe du Monde 2022 réussie et un Euro 2024 difficile pour l’ensemble du groupe, le gaucher avait logiquement comme objectif de disputer le Mondial 2026, organisé en partie aux États-Unis : un vrai rêve pour le Colchonero. Mais à la surprise générale, après deux matchs de Ligue des Nations disputés à l’issue de l’été 2024, l’ancien joueur de la Real Sociedad a décidé de claquer la porte et de prendre sa retraite internationale.

Plusieurs explications sont évoquées, notamment la nomination de Kylian Mbappé en tant que capitaine, mais l’intéressé n’a jamais publiquement expliqué ce qui l’avait poussé à prendre cette décision difficilement compréhensible. Mais un élément est venu confirmer qu’un certain malaise s’était installé : Griezmann a unfollow tous les joueurs bleus sur son compte Instagram. À noter également son absence lors de l’hommage qui sera rendu donc uniquement à Olivier Giroud ce dimanche au Stade de France, avant France - Croatie, pour des raisons « de calendrier ». Si la situation semble délétère, la FFF veut montrer une certaine harmonie au public. Via son compte X, l’équipe de France a souhaité un joyeux anniversaire à Griezmann, qui fête ses 34 ans ce vendredi 21 mars. Un message accompagné d’une vidéo retraçant quelques moments sympathiques de l’attaquant avec sa sélection.