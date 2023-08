LdC : Copenhague, Rakow et le Maccabi Haïfa passent, Molde met fin au rêve du KI Klasvik

Après la phase aller la semaine dernière, le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions se concluait ce mardi avec la phase retour. Victorieux 2-1 sur ses terres, le Raków Częstochowa a confirmé face aux Chypriotes de l’Aris Limassol. Les Polonais se sont de nouveau imposés sur le score de 1-0 grâce à Fran Tudor. Conséquence, le Raków Częstochowa n’est plus qu’à une marche d’une première qualification en phase de poules de Ligue des Champions dans son histoire. L’issue est idéale pour le Maccabi Haïfa. Victorieux 2-1 face au Slovan Bratislava, les Israéliens se sont cette fois imposés 3-1 devant leur public grâce à Frantzdy Pierrot (29e), Dia Saba (45e +2) et Din David (90e +3). Vrai Petit Poucet de la compétition, le club féringien du KI Klasvik avait surpris en dominant Molde (2-1). Les Norvégiens ont relevé la tête en menant rapidement 1-0 via Kristian Eriksen (17e). Les deux équipes ont donc disputé des prolongations et Martin Linnes (110e) a mis fin à la belle histoire contée par le KI Klasvik.

Vrai choc, le duel entre le Sparta Prague et le FC Copenhague a tenu ses promesses. Habitués de l’épreuve, les Tchèques et les Danois ont dû batailler longuement. Au match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur le score de 0-0. Cette fois, la différence s’est faite dès les premières secondes suite à un but de Jordan Larsson (1re). Mais le Sparta Prague n’a pas abandonné. Après un but refusé à Ladislav Krejci (56e), le joueur prêté par Toulouse, Veljko Birmancevic, a trouvé le chemin des filets (80e). Lors des prolongations, l’Albanais Qazim Laci a permis au Sparta Prague de renverser la situation à son avantage (105e). Une joie de courte durée puisque Viktor Claesson remettait les compteurs à zéro (105e +3). Au retour des vestiaires, Victor Olatunji (107e) redonnait un avantage aux siens avant que Viktor Claesson voit double (112e). Finalement, les Danois se sont imposés 4-2 lors de la séance de tirs au but après un match nul 3-3.

Les résultats