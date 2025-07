La sortie forte de Wojciech Szczęsny sur Lamine Yamal

Lamine Yamal a fait parler de lui ces dernières semaines, et pas vraiment pour ses prouesses sur le terrain. Entre vacances avec Neymar et conquêtes féminines multiples, l’adolescent catalan a suscité quelques inquiétudes chez les fans du Barça, qui ont peur qu’il suive justement le chemin de son aîné brésilien et qu’il ne soit plus tout à fait concentré sur le football. Interrogé à son sujet, son coéquipier Wojciech Szczęsny a voulu rassurer tout le monde.

« On dit que Neymar aurait pu accomplir bien plus dans le football s’il avait eu un autre état d’esprit. Mais si Neymar avait abordé le football et la vie différemment, il n’aurait pas été ce Neymar-là, celui qui fait le spectacle. Je pense qu’avec des personnalités comme celles-là, il ne faut pas trop les freiner. Il faut les laisser profiter du football, car cette joie n’est pas seulement contagieuse pour leurs coéquipiers : elle est une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Mais je pense que c’est davantage le rôle de l’environnement de Lamine Yamal que de lui-même. Il n’a que 17 ans. Il a le droit, peut-être même l’obligation, de commettre des erreurs de jeunesse. Espérons que s’il le fait, cela n’aura pas de conséquences majeures. Mais son entourage sera certainement important pour lui », a indiqué le joueur dans des propos relayés par ActualiteBarça.