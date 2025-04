OM - Brest : les notes du match

C’était une affiche à ne pas manquer dans la course aux places européennes. L’OM accueillait Brest au Vélodrome ce dimanche soir, en clôture de la 31ème journée de Ligue 1. Au coup d’envoi à Marseille, Lille était passé 2ème au classement suite à sa victoire contre Angers, tandis que Monaco était revenu à hauteur de l’OM. Nice, Lyon et Strasbourg n’étaient qu’à un petit point derrière. Dans ce contexte, une victoire était indispensable pour les Phocéens face aux Brestois, qui n’ont plus grand-chose à jouer si ce n’est terminer la saison avec de belles performances. Côté marseillais, De Zerbi positionnait Greenwood et Rabiot en soutien de Gouiri. Rongier et Höjbjerg évoluaient devant Balerdi, capitaine pour l’occasion, avec Murillo et Kondogbia en défense. Henrique et Garcia occupaient les ailes. Du côté brestois, l’attaque était menée par Sima, Ajorque et Pereira Lage. Lees-Melou tenait le milieu, accompagné de Magnetti et Camara. Sur les côtés, Lala et Haïdara encadraient la défense composée de Chardonnet et Le Cardinal, devant Coudert qui gardait les cages.

La première période a été très mouvementée et rythmée. L’OM a rapidement pris les commandes. Sur le côté gauche, Luis Henrique a levé la tête avant de renverser parfaitement vers Gouiri, seul de l’autre côté. Dans la surface, ce dernier a contrôlé et croisé du droit entre les jambes de Haïdara pour trouver le petit filet opposé (8e, 1-0). Brest a relancé le match peu avant la demi-heure. Sur un corner venu de la droite, Chardonnet a placé une tête puissante sur la transversale. Le ballon est resté en jeu devant le but ; Ajorque a manqué sa reprise, mais Sima a marqué en force du gauche à bout portant (26e, 1-1). Sur un coup franc travaillé, Greenwood a déclenché une frappe à 20 mètres, déviée par Chardonnet, qui a pris son gardien à contre-pied (37e, 2-1). Le Vélodrome s’est alors enflammé après un bijou signé Gouiri : au terme d’un joli mouvement collectif, Greenwood a centré en retrait côté droit, permettant à l’attaquant marseillais de contrôler de la poitrine avant d’enchaîner un splendide retourné acrobatique du droit (45e, 3-1). A la pause, l’OM pouvait souffler.

La folle soirée du magicien Gouiri !

Dans le deuxième acte, l’OM a rapidement sorti la carte de la gestion. En effet, les Brestois avaient bien pris le contrôle du ballon dans le début de la période. Mais Marseille coulissait pour fermer les espaces et tenter de se projeter rapidement en contre. Néanmoins, Brest a tenté d’allonger un ballon dans l’axe : Lala, en pivot, a remis de la poitrine pour Ajorque, dont la frappe du droit à 20 mètres est passée de peu à côté (56e). Dans la foulée, Greenwood a déclenché une course en transition depuis la ligne médiane, éliminé Le Cardinal d’une série de dribbles avant de croiser sa frappe du droit, sans accrocher le petit filet opposé (61e). Et alors que les Brestois sortaient leurs dernières armes dans la bataille, les Phocéens ont définitivement fait le break. Sur une défense brestoise mal alignée, Gouiri a été servi dans leur dos et a fermé son pied droit pour tromper Coudert. D’abord signalé hors-jeu, il a finalement été validé après une courte vérification du VAR par l’arbitre Stéphanie Frappart : Haïdara couvrait bien la passe millimétrée de Rabiot (64e, 4-1). Avec ce troisième but, Amine Gouiri est devenu le premier joueur de l’OM à inscrire un triplé en Ligue 1 depuis Arkadiusz Milik, auteur de trois buts contre Angers le 4 février 2022.

A l’approche du dernier quart d’heure, l’OM s’est mis en difficulté en tentant de relancer court sous pression. Murillo a offert le ballon dans sa propre surface, mais Doumbia est tombé sur un Rulli impeccable (75e). Dans la foulée, Marseille est reparti en transition plein axe : Rowe a pris sa chance à 20 mètres, mais sa frappe tendue est passée à côté (76e). Puis Greenwood a jailli sur un ballon dans l’axe, profitant du déséquilibre du bloc brestois. Il a décalé Merlin sur la gauche, dont la frappe croisée est passée hors du cadre (80e). Grâce à sa victoire contre Brest (4-1), l’OM réalise une excellente opération dans la course au Top 3 de Ligue 1. Les Marseillais reprennent seuls la 2ᵉ place, profitant du faux pas de Monaco et de la lutte serrée avec Lille. Derrière, Nice, Lyon et Strasbourg restent en embuscade, à quelques points seulement. À trois journées de la fin, rien n’est encore joué pour les places qualificatives à la Ligue des champions, mais l’OM frappe un grand coup en reprenant l’avantage. Le choc face à Lille à Pierre-Mauroy dimanche prochain s’annonce déjà décisif pour la suite du sprint final.

L’Homme du match

- Gouiri (9) : voilà un match qu’il va savourer pendant longtemps. Car au-delà de sa finition clinique, l’Algérien a beaucoup apporté défensivement et pour aider ses partenaires à la relance. Et que dire des buts, entre l’ouverture du score parfaitement dosée et son duel remporté face à Coudert lors du triplé. Sa retournée acrobatique pourrait même lui donner une place bien spéciale dans le cœur des supporters phocéens. Un match parfait. Remplacé par Rowe (70e), qui a mal négocié son face-à-face en fin de match.

Olympique de Marseille

- Rulli (6) : malgré ce but encaissé où il n’a pas été aidé par sa défense, l’Argentin a fait preuve d’un match solide avec 4 arrêts de qualité et notamment un superbe renvoi devant Pereira Lage (75e).

- Murillo (5,5) : il aura eu du mal dans les duels aériens, à l’image de ce coup-franc qui a terminé sur la tête de Pereira Lage en raison de son manque d’agressivité. Mais le reste du temps, il aura tenu son rang. Sur son côté, il n’a délivré que trois centres qui n’ont rien donné, mais est à l’origine du décalage vers Greenwood pour le troisième but. En revanche, il s’est complètement manqué en offrant une occasion à Pereira Lage (75e).

- Balerdi (6) : très attendu pour son retour dans l’axe de la défense phocéenne, l’Argentin a fait beaucoup de bien avec 7 duels gagnés et 6 ballons dégagés dans sa surface. Un match où il n’aura pas eu beaucoup de choses à faire, à l’exception d’un problème au marquage sur le but égalisateur des Brestois. Remplacé par Merlin (77e).

- Kondogbia (5,5) : moins à l’aise que Balerdi, qui revenait de blessure, le central olympien n’a pas toujours été à l’aise dans la relance, à l’image d’un ballon mal dégagé (23e). Il a parfois été passif sur les offensives brestoises, également lors du but égalisateur, mais s’est un peu rattrapé en deuxième mi-temps, avec des interventions de qualité, notamment devant Baldé (90e+3).

- Garcia (5) : de retour comme élément important de l’effectif olympien, Ulisses Garcia n’a pas toujours été rassurant dans ses choix défensifs, comme sur ce retard sur Chardonnet (18e). Et malgré beaucoup de ballons perdus, il a tout de même fait des efforts en seconde période pour jouer vers l’avant et avec Luis Henrique notamment. Remplacé par Cornelius (77e).

- Rongier (4) : s’il peut y avoir une petite chose à redire sur la performance phocéenne ce soir, elle concerne le milieu de terrain. Aligné en tant que relayeur avec Hojbjerg, Valentin Rongier a eu beaucoup de mal en première période à faire la différence et a été en difficulté sur les possessions brestoises. Il n’a pas toujours fait les meilleurs choix et a fait preuve de faiblesse technique. Aussi fautif sur le but, où il laisse tranquillement Sima reprendre le ballon. Remplacé par Bennacer (67e).

- Hojbjerg (4,5) : dans la même lignée que Rongier, le Danois a fait trop d’erreurs techniques et n’a pas été à la hauteur dans la récupération du ballon, heureusement sans conséquence. Cela a été mieux en seconde période, où il a enfin pu délivrer quelques caviars vers ses partenaires d’attaque.

- Rabiot (7,5) : aligné dans une position de meneur de jeu, l’international français a été parfait dans son rôle pour transmettre vers son trio d’attaque. Il s’est d’abord offert une passe décisive en trouvant Greenwood pleine axe, avant de parfaitement lancer Amine Gouiri dans la profondeur, pour une deuxième assist de la soirée. Mais en plus d’être décisif, sa maîtrise technique a fait beaucoup de bien.

- Luis Henrique (7) : le Brésilien a débuté son match par un superbe basculement pour offrir une sublime passe décisive à Amine Gouiri sur l’ouverture du score. Ensuite, il s’est montré plus en jambes que lors de ses précédentes sorties avec une frappe tentée (13e). Présent dans les duels, il a également fait beaucoup d’efforts pour aider Murillo et était proche de s’offrir un but (81e).

- Greenwood (8) : très bon match également de l’Anglais, auteur d’une belle frappe, déviée certes, permettant à l’OM de reprendre l’avantage. Avant un très beau centre déposé sur Gouiri pour son magnifique geste. Tout au long du match, il a beaucoup joué avec Gouiri, Luis Henrique et Rabiot et semble retrouver une bonne forme. Il aurait pu s’offrir le doublé, mais sa frappe était trop croisée (61e). Remplacé par Harit (83e) pour les dernières minutes.

Brest

- Coudert (3) : le portier breton n’a pas eu droit à un round d’observation. Sur la première frappe marseillaise, signée Gouiri, il voyait le ballon terminer sa course au fond des filets (8e). Un tir sur lequel il pouvait peut-être faire mieux. Il ne peut cependant rien sur le second but, la tentative de Greenwood étant déviée par Chardonnet (37e). Sur le doublé de Gouiri, il est également difficile de lui reprocher quoi que ce soit, tant le geste du Marseillais est parfait (45e). Le troisième but de l’ancien Rennais est également difficile à arrêter, puisqu’il était seul face à lui (63e).

- Lala (3,5) : une performance assez neutre du latéral droit du SB29. S’il a manqué d’agressivité pour empêcher les Marseillais de progresser sur son côté, il a globalement fait le travail sans être étincelant. Sur le plan offensif, il n’a en revanche rien montré.

- Chardonnet (4) : le capitaine de l’équipe d’Éric Roy a vécu une soirée frustrante. Globalement sérieux, il s’est retrouvé bien malheureux sur le but de Greenwood, déviant involontairement sa frappe. Exempt de tout reproche sur les deux suivants, il a de nouveau failli sur le triplé de l’ancien Rennais, permettant à Rabiot de bénéficier de trop d’espace pour l’envoyer en profondeur (63e). Offensivement, il est largement impliqué dans l’égalisation des siens, grâce à son coup de tête sur la barre, récupéré par Sima, auteur du but (26e). Averti d’un carton jaune (71e).

- Le Cardinal (4,5) : comme son compère en charnière centrale, le Français a, malgré le score, réalisé une prestation loin d’être catastrophique. Sa seule bévue se situe sur le quatrième pion inscrit par les Marseillais : il laissait trop d’espace à Rabiot pour alerter Gouiri (63e). Il a toutefois baissé de régime en fin de match, et les Phocéens ont trouvé quelques boulevards. Averti d’un carton jaune (88e).

- Haïdara (3) : beaucoup d’activité de la part du Malien. Il a passé beaucoup de temps dans le camp adverse, proposant des solutions et combinant avec ses partenaires. Mais ce soutien offensif a aussi créé des brèches derrière, ce qui a amené du danger. À noter sa passivité sur l’ouverture du score de Gouiri : en retard sur l’attaquant phocéen, il se montrait ensuite trop peu agressif pour l’empêcher de tenter sa chance (8e). Sur le triplé de Gouiri, c’est lui qui le couvre (63e).

- Camara (4,5) : l’ancien de l’ASSE a eu du mal à apporter du danger en attaque. Souvent obligé de jouer de façon latérale, il a été trop peu vu porter le ballon dans le camp adverse. Plus haut sur le terrain lors du deuxième acte, il n’a pas réussi à avoir davantage d’influence. Remplacé par Martin (77e).

- Lees-Melou (4) : le numéro 20 brestois n’est pas parvenu à être le patron de l’entrejeu. À plusieurs reprises, les Phocéens ont pu s’engouffrer dans l’axe sans qu’il réussisse à intervenir, manquant d’agressivité ou se trouvant trop loin du ballon. Avec le cuir entre les pieds, il ne s’est pas montré déterminant.

- Magnetti (3,5) : une soirée compliquée pour le joueur de 26 ans. Il s’est montré trop peu impactant balle au pied pour pouvoir faire basculer la rencontre, et n’a jamais pu déséquilibrer le bloc marseillais. Physiquement, il a aussi paru assez dépassé, se révélant trop tendre dans les duels. Remplacé par Baldé (69e).

- Pereira Lage (4) : le Portugais a livré une prestation assez timide au Vélodrome. Mobile sur le front de l’attaque, il n’a tenté qu’un seul dribble et s’est très peu retrouvé dans la surface adverse. C’est tout de même lui qui frappait le corner à l’origine de l’égalisation brestoise (26e). Hormis ce fait d’armes, il a été assez inoffensif, si ce n’est cette tête passée de peu au-dessus des buts de Rulli (42e). Il aurait pu réduire l’écart, mais a fait face à un grand Rulli (75e). Remplacé par Del Castillo (77e).

- Ajorque (3,5) : un dimanche soir plutôt difficile pour l’avant-centre. L’OM a beaucoup gardé le ballon, et il a davantage été vu à la construction qu’à la finition. S’il s’est montré relativement efficace dans ce rôle, il n’a pas réellement pu s’exprimer dans la zone de vérité. Point noir : il est à l’origine du second but encaissé par son équipe, commettant la faute sur Rabiot, provoquant le coup franc amenant l’action (36e). Averti d’un carton jaune (36e).

- Sima (5,5) : le Sénégalais s’est montré percutant sur son côté gauche. Pas toujours en réussite dans ses dribbles, il a eu le mérite d’essayer. Il aurait pu changer le cours de la partie en bénéficiant d’une énorme occasion dès le début du match, mais a buté sur Rulli (2e). Cependant, une vingtaine de minutes plus tard, il était là, en renard des surfaces, pour marquer le but de l’égalisation (26e). Remplacé par Doumbia (69e).