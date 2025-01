Le Real Madrid et Liverpool se disputent une recrue

Cet hiver, le Real Madrid et Liverpool ne se quittent plus. En effet, les deux équipes sont liées par Trent Alexander-Arnold. Les Merengues ont déjà trouvé un accord avec le joueur pour l’été prochain, mais ils sont prêts à aligner les euros pour l’accueillir cet hiver. Sauf que les Reds ne veulent pas le laisser filer en pleine saison. Il devrait donc s’en aller libre cet été. Mais ce n’est pas le seul joueur qui est au centre d’une bataille entre le club de la Mersey et les champions d’Espagne. Ce lundi, le Telegraaf révèle que Jorrel Hato (18 ans) est courtisé par les deux géants européens.

Ce n’est pas la première fois que le défenseur de l’Ajax Amsterdam, sous contrat jusqu’en 2028, est cité du côté de Madrid. Pour Liverpool, c’est un peu plus récent. Mais les Anglais ont des arguments, eux qui peuvent compter sur l’aide de Ryan Gravenberch, un ami de Hato. Tout ce petit monde va quoi qu’il arrive devoir patienter puisque le joueur né en 2006 a fait savoir qu’il n’a pas l’intention de bouger cet hiver. Pour cet été, c’est une autre histoire. Liverpool et le Real Madrid, qui le suivent à la trace, sont prévenus. Idem pour Chelsea, qui a aussi un œil sur lui.