Joachim Andersen victime de menaces de mort

Après la rencontre entre Crystal Palace et Liverpool (1-1) lundi, Joachim Andersen a reçu des centaines de messages sur les réseaux sociaux, dont des menaces de morts telles que « Je vais te tuer toi et ta famille », « Tu vas crever » ou encore « J'espère que tu as le nez cassé ». L'ancien joueur de l'OL a répondu en story sur Instagram : « J'ai peut-être reçu 300 à 400 de ces messages hier (lundi) soir. Je comprends que vous souteniez une équipe mais ayez un peu de respect et arrêtez de harceler en ligne»

La suite après cette publicité

Le défenseur international danois de 26 ans (17 sélections) a provoqué l'expulsion de l'attaquant international uruguayen de 23 ans (11 sélections/2 buts). L'avant-centre des Reds et le défenseur des Eagles se sont cherchés durant toute la rencontre, jusqu'au point de non-retour. Darwin Nunez a asséné un coup de tête à Joachim Andersen, après avoir été poussé par ce dernier.