Ligue Europa, Glasgow Rangers : la nouvelle saison de tous les records du latéral buteur James Tavernier

Loin des clichés entourant le football britannique que laisse suggérer son nom, James Tavernier propose néanmoins un cocktail de choix à son coach dans son couloir droit. Devenu célèbre sous les ordres de Steven Gerrard grâce à un apport offensif ahurissant, le joueur de 30 ans semble proposer sa meilleure version. Arrivé en 2015 de Wigan, James Tavernier dispose de chiffres tout simplement XXL avec les Gers qui sont dignes d'un attaquant avec 82 buts et 106 offrandes en 344 matches depuis son arrivée. De plus en plus influent sous la houlette de Steven Gerrard et toujours aussi solide depuis l'arrivée de Giovanni van Bronckhorst, il reste par ailleurs sur 4 saisons de rang avec au moins 16 offrandes et il a marqué au moins 17 buts sur 3 des 4 dernières saisons. Bien plus qu'un latéral, James Tavernier est l'une des principales armes des Rangers. Précieux dans la conquête du titre la saison dernière où il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la saison, il est encore déterminant cette saison.

La suite après cette publicité

Conscient de son profil très offensif, il s'est d'ailleurs livré avant la finale de Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort ce mercredi dans un entretien pour l'UEFA où il a évoqué son style de jeu : «j'ai toujours aimé passer à l'attaque, même si c'est à l'entraînement. J'adore marquer des buts. Je suppose que j'ai été très décisif depuis que je suis jeune. J'ai toujours voulu marquer. Si nous regardons Trent (Alexander-Arnold ndlr), Reece James, Dani Alves, Marcelo, Roberto Carlos... Maintenant, vous voyez des arrières latéraux très offensifs dans le football moderne, des joueurs, des défenseurs qui ne sont pas seulement là pour défendre, ils sont aussi un apport offensif important pour faire des centres, des passes décisives ou des buts. J'ai toujours regardé Marcelo ou Dani Alves. Ils étaient mes préférés comme Cafu. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'adorais regarder les Brésiliens, comment ils jouaient et à quel point ils étaient offensifs. Regardez les titres de Dani Alves et Marcelo, qui ont été au sommet du football tout au long de leur carrière. Ce sont des gens que j'admire vraiment.» Si techniquement, il est difficile de rivaliser avec les légendes auriverdes, James Tavernier le fait assez nettement sur le plan des statistiques.

Un parcours fou en Europa League

Avec 17 buts et 16 offrandes en 55 matches cette saison, son apport ne faiblit pas, bien au contraire. Si le titre a été remporté de peu par le Celtic Glasgow et que les Rangers ont terminé à la deuxième position, les Gers disputeront la finale de la Coupe d'Écosse samedi prochain contre Heart of Midlothian Mais avant ce match contre les guerriers d'Édimbourg, les Rangers auront une autre finale, encore plus importante à disputer. Face à l'Eintracht Francfort, le club écossais va se battre pour remporter la Ligue Europa. Une première finale depuis 2008 et une défaite contre le Zenit dans cette compétition (2-0) pour un club dont le seul trophée européen est la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1972 acquise contre le Dynamo Moscou (3-2). Pour arriver jusque-là, le parcours a été pénible pour James Tavernier et les siens. Reversés de Ligue des Champions après deux défaites 2-1 contre Malmö, les Rangers ont dominé les Arméniens d'Alashkert (1-0/0-0) pour aller en finale.

Placé dans un groupe A assez ouvert avec l'Olympique Lyonnais, le Sparta Prague et Bröndby, les Rangers ont mal débuté avec deux défaites contre les premiers cités (2-0 et 1-0) mais ont vite réagi pour s'adjuger la deuxième place du groupe derrière les Gones mais devant les Tchèques. Dès lors, la compétition prenait un tout autre tournant avec une double confrontation contre le Borussia Dortmund. Attendu au tournant pour ce match, James Tavernier ne va pas se manquer en marquant à l'aller lors d'une démonstration 4-2 puis en marquant deux buts en terres allemandes pour éviter toute réaction des Marsupiaux (2-2). De nouveau buteur contre l'Étoile Rouge en huitième de finale (3-0/1-2) puis auteur d'un doublé contre Braga (0-1/3-1 ap) afin d'atteindre le dernier carré, celui qui n'a jamais été sélectionné avec l'Angleterre a su être précieux lors des moments clefs de la compétition.

Le leader des Rangers

Contre le RB Leipzig en demi-finale, la mission était encore plus compliquée, surtout après la défaite 1-0 du match aller. Pourtant c'était avec optimisme que James Tavernier abordait le match : «nous sommes pleins de confiance et nous allons donner absolument tout ce que nous avons. Personnellement, cela signifie beaucoup. Cela a été un voyage. Mais c'est un voyage qui était attendu. Nous avons toujours essayé de nous améliorer chaque année, du conseil d'administration aux joueurs, en passant par les jeunes, nous essayons de nous améliorer, nous essayons de nous améliorer, d'améliorer l'endroit qui nous entoure.» Cela s'est clairement ressenti que les Gers croyaient à l'exploit. Encore une fois, James Tavernier a marqué le premier but des siens comme lors des précédents tours et le match retour s'est conclut par une victoire 3-1.

Qualifié pour la finale, le latéral droit ne boudait pas son plaisir après le match : «je travaille toujours pour arriver au second poteau. Je pensais avoir raté le match aller mais j'étais bien ce soir. Ce n'est pas pour rien qu'on arrive en finale, alors nous sommes optimistes.» Ancien coéquipier de l'Anglais à Wigan quand ce dernier était encore milieu, Fraser Fyvie a souligné la trajectoire folle de son ami depuis son arrivée en Écosse pour The Scottish Sun : «je suis aux anges pour Tav. Pour lui, être le meilleur buteur de la Ligue Europa est fou. Tout le mérite revient à Giovanni van Bronckhorst d'être venu et d'avoir trouvé un système qui convient à James. Il a la licence pour se mettre en avant et au poste arrière et il a été brillant dans ce domaine. Ses chiffres sont tout simplement incroyables, surtout pour un arrière droit.»

Une légende à renforcer

Avec 7 buts sur l'ensemble de la compétition, James Tavernier est d'ailleurs devenu le meilleur buteur de la Ligue Europa. S'il résiste à Daichi Kamada (Francfort, 5 buts) ou Alfredo Morelos (4 réalisations), il deviendra le premier défenseur à remporter le titre de meilleur buteur dans une compétition européenne depuis 1993-1994 et Ronald Koeman avec le FC Barcelone en Ligue des Champions. Un nouvel accomplissement de taille pour le joueur qui avait tout de même débuter son aventure avec les Rangers en deuxième division il y a sept ans. Loin de son difficile début de carrière en Angleterre où il avait connu 6 prêts en provenance de son club formateur de Newcastle United (Gateshead, Carlisle United, Sheffield Wednesday, MK Dons, Shrewsbury et Rotherham).

Vendu ensuite à Wigan avant de définitivement exploser en Écosse et devenir une légende, James Tavernier est passé par la difficulté avant d'en arriver là. Suivi de près par son ancien coach Steven Gerrard du côté d'Aston Villa et atteignant le paroxysme de sa carrière avec les Rangers, James Tavernier aura un choix cornélien à faire cet été. Tenter de franchir un nouveau cap ou continuer de renforcer sa légende. Quoiqu'il en soit, il n'y a qu'une certitude, il rentrera un peu plus dans l'histoire des Gers s'il soulève la Ligue Europa au stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville ce mercredi soir.