L'OGC Nice suit Nico Elvedi, Berat Djimsiti et Trevoh Chalobah

En quête d'un défenseur central avant la fin du mercato estival, l'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, aurait jeté son dévolu sur Nico Elvedi (25 ans), actuellement sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. Une information de L'Equipe que nous sommes en mesure de vous confirmer puisque selon nos dernières indiscrétions, la piste menant au jeune Martin Vitik (19 ans) du Sparta Prague s'est largement refroidie.

Et pour cause. Déterminé à enrôler un profil expérimenté, le technicien des Aiglons, amer après la claque reçue face à l'OM, préfèrerait attirer l'international suisse. Toujours selon nos informations, le Gym suit également de près Berat Djimsiti, défenseur central de 29 ans évoluant à l'Atalanta Bergame, et Trevoh Chalobah, joueur de Chelsea.