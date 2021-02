BL : Cologne surprend le Borussia Mönchengladbach

La très bonne dynamique des hommes de Marco Rose s'arrête là. Pour cette 20ème journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach accueillait chez lui Cologne, 14ème du championnat. Les Poulains restaient sur une belle série de 9 matchs sans défaite toutes compétitions confondues avant la rencontre. Vainqueur du Bayern et de Dortmund en janvier, les partenaires d’Alassane Pléa étaient pourtant cueillis à froid d’entrée.

La suite après cette publicité

But pour Cologne dès la 3ème minute par l’intermédiaire de Rexhbecaj. À la 16ème minute, Gladbach revenait dans la partie grâce à Florian Neuhaus. 1-1 à la mi-temps. En seconde période, Rexhbecaj, toujours lui, venait inscrire un doublé sur une erreur de Lainer. 2-1 pour Cologne, et ce sera le score final. Surprise au Borussia Park et très bonne opération pour les Boucs qui se donnent de l’air et qui profitent de la défaite du Herta hier face au Bayern pour s’éloigner de la zone de relégation.