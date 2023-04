JT Foot Mercato : le FC Barcelone vise du lourd pour son mercato

Le Barça voit les choses en grand

Les médias catalans sont optimistes et croient au come-back de Lionel Messi, qui est en fin de contrat avec le PSG. Mais l’autre priorité en attaque se nomme Pierre-Emerick Aubameyang ! Placardisé à Chelsea, le Gabonnais veut retourner au Barça et Chelsea va devoir dégraisser son effectif XXL. Décidément, les Blaugranas regardent avec attention ce qui se passe en Premier League. Un joueur est prêt à tout pour rejoindre le Barça, c’est Aymeric Laporte ! Selon Relevo, il chercherait absolument à rejoindre le FC Barcelone afin de s’y relancer. Mais l’AC Milan, la Juventus et Newcastle United s’intéressent également à lui. Mais sa priorité reste le Barça. Enfin, İlkay Gündoğan, libre à la fin de la saison, João Cancelo, prêté au Bayern Munich par City et Roberto Firmino, qui va quitter Liverpool à la fin de la saison sont également sur les tablettes du club barcelonais. D’ailleurs, Xavi et la direction sont sur le point de recruter Fabricio Díaz ! Le milieu de terrain uruguayen est le capitaine de la Céleste des moins de 20 ans et évolue au Liverpool Montevideo. La semaine dernière, la direction des Blaugranas et son agent se sont rencontrés. Un accord aurait été conclu entre les deux parties selon le média Global Deportivo. Le transfert avoisinerait les huit millions d’euros.

La crise au Bayern

Julian Nagelsmann viré, Thomas Tuchel a pris sa place mais les premiers pas de l’ancien coach du PSG sont compliqués : élimination en Ligue des Champions face à Manchester City, nouvelle défaite en Bundesliga ce week-end et la première place perdue au profit du Borussia Dortmund. La période est donc compliquée pour le club bavarois. Forcément, plusieurs joueurs sont ciblés et sur la sellette ! Sky Germany révèle que Daley Blind, arrivé cet hiver, veut déjà claquer la porte. Sa décision est prise à 100%. Les pensionnaires de l’Allianz Arena ne retiendront pas non plus Sadio Mané. Recrue star de l’été 2022, le Sénégalais a été très décevant. L’ancien de Liverpool pourrait être au cœur d’un deal fou avec Osimhen pour rejoindre le Napoli. Serge Gnabry a aussi été identifié comme le joueur à sacrifier en cas de bonne offre. L’Allemand a déçu ses dirigeants, qui espèrent récupérer un joli pactole pour financer l’arrivée d’un attaquant. Taulier du club, Thomas Müller pourrait aussi changer d’air si sa situation n’évolue pas. Arrivé suite à la blessure de Manuel Neuer, Yann Sommer, lui, risque également de quitter le navire. Tuchel veut s’appuyer sur Neuer une fois qu’il sera remis de sa blessure. Enfin, Ryan Gravenberch, ainsi que Noussair Mazraoui, sont mécontents de leur temps de jeu et pourraient aller voir ailleurs cet été, tout comme Mathys Tel qui pourrait être prêté afin de s’aguerrir.

Manchester United veut s’offrir Neymar

Comme l’été dernier, Paris aimerait se séparer de Neymar Jr et de son imposant salaire. Peu de clubs sont capables de lui offrir autant. Malgré tout, certains le suivent. D’après nos informations, Manchester United garde un œil sur lui depuis plusieurs mois. Les Mancuniens n’ont pas fait d’approches concrètes mais ils ont simplement pris des renseignements à son sujet en début d’année. Mais ce dossier, comme d’autres, est mis en stand-by en attendant la vente définitive du club. Selon des sources proches du club anglais, on s’attend à l’arrivée de plusieurs grandes stars si jamais MU est racheté par les investisseurs qataris.