Coupe de France, PFC-OL : Jean-Michel Aulas tape du poing sur la table

Du spectacle au ridicule. Voilà comment l'on peut résumer très rapidement la rencontre entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais ce vendredi, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Car après 45 minutes plaisantes à suivre au stade Charléty, des échauffourées ont eu lieu en tribunes, avec d'abord des insultes, puis des fumigènes et enfin un envahissement de terrain avec des bagarres entre plusieurs centaines de personnes.

Après environ 50 minutes de flottement, les instances ont pris la décision d'arrêter définitivement cette rencontre, alors que le score était de 1-1 entre Parisiens et Lyonnais. Présent en conférence de presse à l'issue de cette partie écourtée, Jean-Michel Aulas, le président des Gones, a pris la parole, dénonçant dans un premier temps la présence de supporters du Paris SG. « Visiblement, il y a aussi des supporters du PSG qui sont arrivés. Je ne sais pas pourquoi. Il y a visiblement un enchaînement de choses alors qu'en première mi-temps, ça s'est bien passé, a priori. Ça laisse penser que les mesures d'encadrement que nous avions étaient suffisantes ».

« Les premiers gestes de violence ne viennent pas des Lyonnais », assure JMA, qui va porter plainte

JMA a ensuite poursuivi en se montrant très ferme sur les sanctions à prendre après ce nouveau déferlement de violence. « Et puis, à la mi-temps, il a suffi d'un pétard, l'arrivée d'un certain nombre de gens qui n'avaient rien à faire dans la tribune de l'OL pour qu'il y ait ce déchaînement de violence. On prendra nous des mesures extrêmement sévères contre les gens qui vont être identifiés. On connaît ceux qui devaient venir sur ce déplacement. On est en train de porter plainte, d'une part pour sanctionner ceux qui le méritent et aussi pour trouver la vérité sur ce qu'il s'est passé. »

Et le président de l'OL de conclure, se dédouanant partiellement concernant la responsabilité de ces nouveaux débordements dans les travées d'un stade français. « Certains supporters n'auraient jamais dû réagir comme ils l'ont fait et on va sanctionner. Les premiers gestes de violence ne viennent pas des Lyonnais. Il y avait des centaines de personnes qui n'étaient pas Lyonnaises sur le terrain. Il faudra faire l'analyse de ce qu'il s'est passé, que chacun reconnaisse sa responsabilité. Pour notre part, on reconnaîtra de manière pleine et entière. Si on doit faire le ménage, on le fera. » Reste à connaître l'issue de ce nouveau dossier qui continue d'écorcher un peu plus l'image du football français.