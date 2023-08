Ligue 1 : Lille coule à Lorient !

Après le traditionnel multiplex et avant le choc opposant l’OGC Nice à l’Olympique Lyonnais, la troisième journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche à 17h05, avec une affiche très prometteuse entre Lille, huitième, et Lorient, treizième. Au Stade du Moustoir, les Merlus - accrochés lors de leurs deux premières sorties - visaient logiquement un premier succès. Une tâche qui s’annonçait malgré tout délicate face à des Lillois qui restaient sur une victoire arrachée face à Rijeka à l’occasion du barrage aller de Ligue Europa Conférence. Pour cette rencontre et après un nul concédé à Nice puis un succès acquis face à Nantes, Paulo Fonseca optait pour un 4-2-3-1 avec Jonathan David, titularisé sur le front de l’attaque.

Des Dogues aux abois !

De son côté, Régis Le Bris décidait d’aligner un 3-4-3 et effectuait trois changements dans son onze de départ par rapport au dernier match contre les Aiglons. Bamo Meïté était ainsi remplacé par Formose Mendy, Siriné Doucouré prenait la place de Bamba Dieng et Pablo Pagis était, quant à lui, préféré à Jean-Victor Makengo. Une rencontre qui n’allait pas tarder à se décanter. Inspirés dans les premiers instants, les Merlus trouvaient ainsi la faille par l’intermédiaire de Laurent Abergel, opportuniste suite à une relance approximative de Lucas Chevalier (1-0, 9e). Sonné, le LOSC l’était un peu plus quelques secondes plus tard…

Une petite minute seulement après l’ouverture du score, Ponceau, trouvé en retrait par Doucouré, concluait du pied gauche et faisait le break pour le FCL (2-0, 11e). Dépassés, les Nordistes tentaient de réagir mais butaient face à une équipe bretonne rigoureuse. Agacé par la physionomie de cette partie, Paulo Fonseca changeait ses plans avant même la fin du premier acte. Miramon et Haraldsson cédaient leur place à Cabella et Gomes. Et les Dogues repassaient en 4-4-2. Menés à la pause, les visiteurs s’enhardissaient au retour des vestiaires. Si Doucouré, légèrement trop gourmand, apportait encore le danger sur le but lillois, le LOSC réduisait finalement l’écart dans la foulée.

Lorient s’amuse dans la défense lilloise

Juste avant l’heure de jeu, le nouvel entrant Gomes envoyait David dans la profondeur et l’international canadien ajustait Mvogo du pied gauche (2-1, 56e). Conscient du danger, Régis Le Bris apportait du sang neuf et le choix du tacticien lorientais s’avérait rapidement payant… Lancé dans le dos de la défense lilloise par Abergel, Faivre trompait le portier des Merlus d’un superbe lob du pied gauche (3-1, 62e). Un duel qui tournait même au fiasco pour les Nordistes. Une nouvelle fois surprise par le FCL, l’arrière-garde du LOSC voyait la tentative de Le Bris repoussée mais Le Goff, bien placé, permettait aux siens de prendre le large (4-1, 68e).

En grande difficulté, Lille évitait même le naufrage quelques instants plus tard. Une nouvelle fois parti dans le dos de la défense, Kroupi ajustait Chevalier mais était finalement signalé hors-jeu (74e). Solide collectivement, la formation lorientaise conservait assez sereinement son avantage au tableau d’affichage en fin de rencontre. Avec cette belle victoire (4-1), Lorient remonte à la 7e place tandis que Lille chute à la 10e place. Lors de la prochaine journée, les Dogues accueilleront Montpellier. De son côté, la formation lorientaise défiera le promu havrais.