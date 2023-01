L’ancien espoir du Barça Jordi Mboula revient sur ses moments compliqués

Ancien grand espoir du Barça, comme beaucoup d’autres avant lui (Bojan, Deulofeu, Sergi Gomez…), Jordi Mboula a finalement explosé en plein vol. L’Espagnol de 23 ans, qui avait affolé les observateurs de Youth League en 2016 avant de s’envoler pour Monaco l’été suivant, évolue aujourd’hui au Racing Santander, en deuxième division espagnole. Dans un entretien accordé à Marca, l’ancien joueur du Barça s’est livré sur les énormes attentes qu’il a dû assumer plus jeune.

«Je pense que les costumes des grandes équipes sont difficiles à assumer à cause de la pression énorme. Gérer les attentes est très compliqué et je l’ai appris plus tard. De l’extérieur, c’est très joli de jouer dans un grand club, mais au final, ce n’est pas vraiment le cas. (…) J’ai d’ailleurs suivi un psychologue quand j’avais 18-20 ans avec tout ça. Si la tête ne marche pas, les choses ne marchent pas. L’aspect mental est la chose la plus importante dans la vie.» Prêté cette saison par Majorque, Jordi Mboula a enchaîné les prêts au cours des dernières années, notamment au Cercle Bruges, à Huesca, à Estoril au Portugal, et désormais au Racing Santander.

