Un nouveau maillot pour Antoine Griezmann

Antoine Griezmann avec le maillot de l'AS Vitré (National 3), qui l'aurait cru un jour ? Le Français a troqué le maillot du FC Barcelone contre celui du club amateur et a posé avec ce mercredi sur les réseaux sociaux. Un geste dont se souviendra pendant de longues années le club vitréen. Il faut revenir au début du mois pour en connaître la cause.

Alors qu'il diffusait via la plateforme Twitch une partie de sa carrière sur Football Manager, l'international français, entraîneur du Stade Rennais dans son mode de jeu, a fait la découverte de l'AS Vitré. Le club d'Ille-et-Vilaine n'avait alors pas manqué l'occasion de se manifester auprès du champion du monde sur les réseaux sociaux. Et ce dernier a joué le jeu. Il a reçu le maillot à son domicile et a posé fièrement avec. Un geste qui peut consoler le club tout juste relégué en National 3, suite à la fin des compétitions amateurs.