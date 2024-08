L2 : Guingamp confirme, le PFC s’offre une folle soirée

Cette 2e journée de Ligue 2 démarrait ce soir avec 7 rencontres au programme de la soirée. Honneur au leader, qui l’est resté à l’issue de son déplacement à Laval. Guingamp s’est imposé 1-0 sur un but de Siwe, déjà buteur le week-end précédent. Le club breton est le seul du championnat à démarrer avec 2 victoires et six points au compteur, avec le Paris FC. Le club de la capitale s’est offert une énorme soirée en remontant deux buts à domicile contre Dunkerque pour finalement s’imposer 3-2.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Paris FC 6 2 3 2 0 0 5 2 14 Dunkerque 0 2 -3 0 0 2 2 5

Derrière ces deux équipes, Metz complète le podium grâce à sa victoire 3-1 à Rodez. Pau et Clermont suivent juste derrière avec leur succès respectif sur Caen (1-0), qui cumule déjà deux défaites, et à Troyes (1-0). Enfin, Bastia a battu Amiens 1-0, pendant que Martigues est allé réaliser un joli coup en allant s’imposer sur la pelouse d’Annecy (4-2), un concurrent direct au maintien.

Les résultats du match du soir :

Troyes 0 - 1 Clermont : Saivet (sp 21e)

Rodez 1 - 3 Metz : Younoussa (59e) ; Sabaly (1e, 30e), Ngouyamsa (44e)

Pau 1 - 0 Caen : Boutaïb (8e)

Bastia 1 - 0 Amiens : Vincent (53e)

Annecy 2 - 4 Martigues : Larose (26e), Drouhin (84e) ; Diawara (11e), Siby (45e), Robin (77e), Solvet (87e)

Paris FC 3 - 2 Dunkerque : Lopez (79e), Kolodziejczak (88e), Sissoko (90e) ; Kolodziejczak (csc 40e), Yassine (65e)

Laval 0 - 1 Guingamp : Siwe (22e)