Real Madrid : Karim Benzema et Ferland Mendy conseillent Eduardo Camavinga

Alors qu’il sera certainement titulaire ce mardi soir face à Liverpool, Eduardo Camavinga n’en finit pas de grimper rapidement dans les échelons de la planète football. Lui qui a eu un rôle essentiel dans le sacre du Real Madrid la saison passée, le voilà maintenant confronté à un nouveau défi : assumer sa place de titulaire. Et l’international français le réalise à merveille puisque, même dans la position d’arrière gauche, il reçoit toujours des louanges de la presse espagnole.

Dans une longue interview accordée à The Guardian, l’ancien joueur du Stade Rennais a avoué l’importance qu’ont eu Karim Benzema et Ferland Mendy dans son accomplissement au sein de la Maison Blanche. « Karim est spécial pour moi. Ferland [Mendy] aussi. Quand je suis arrivé, il a été le premier à me donner des conseils. Et ils me le disent directement si je joue mal. Ensuite, Ancelotti est très proche de nous. (…) Il rend les choses agréables. » Les principaux concernés apprécieront.

