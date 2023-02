L’agent d’Erling Haaland fixe un prix complétement fou, le gros coup de gueule d’Erik ten Hag après la blessure d’Eriksen

«Haaland vaut 1 milliard»

En Espagne, c’est l’agent d’Erling Haaland qui fait la Une de AS ce matin ! Et oui, Rafaela Pimenta s’est largement confiée au quotidien madrilène à Monaco. Et forcément, il a été question d’Erling Haaland et l’argent du Norvégien a mis les choses au clair : «Haaland vaut 1 milliard» ! Les prétendants sont prévenus mais elle a aussi évoqué son travail et son client : «Je propose toujours au joueur une porte de sortie pour qu’il soit libre de décider. Erling en Espagne ? Je veux qu’il soit heureux et maintenant il est heureux à City. Je n’ai jamais eu un joueur qui voulait quitter un club et qui ne pouvait pas le faire.» C’est simple pour s’offrir Haaland, il faudra mener de sacrées négociations !

Ten Hag peste contre la blessure d’Eriksen

A Manchester, United a dû s’activer dans les dernières heures du mercato pour recruter un milieu de terrain après que la longe absence de Christian Eriksen a été confirmée. Le Danois sera absent jusqu’à mai, alors les Red Devils ont arraché Marcel Sabitzer au Bayern Munich ! Comme l’indique The Mancheter Evening News : «Sabitzer fait l’affaire des Reds.» L’Autrichien a été prêté par le Bayern Munich jusqu’à la fin de saison. Une recrue bienvenue sur le gong qui fait suite donc à la longue blessure d’Eriksen. Et d’ailleurs, Erik ten Hag n’a pas apprécié la blessure à la cheville de son milieu de terrain et a poussé un gros coup de gueule contre le joueur de Reading qui a blessé Eriksen sur un tacle appuyé… «Cela n’a pas sa place sur un terrain», placarde le Daily Express ce matin, alors qu’on retrouve la même déclaration sur la Une du Daily Mirror. Bref, heureusement Manchester a vite rebondi avec le recrutement de Sabitzer.

A Madrid, on a déjà prévu le futur avec Eduardo Camavinga qui fait la Une de Marca car il est «la solution» aux problèmes de blessures rencontrés par la Casa Blanca dans les prochaines semaines. ! «Compte tenu de la blessure de Mendy, il pourrait être réintégré au poste d’arrière gauche. Le défenseur sera absent pendant six semaines», écrit le journal. Carlo Ancelotti veut donc s’appuyer sur le milieu de terrain pour jouer les pompiers de service en défense !