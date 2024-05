West Ham craint une fin de carrière pour Lucas Paqueta !

Dans le football tout va très vite. Et cette observation est autant valable pour les performances sur le terrain que les frasques en dehors. Lucas Paqueta est en train de le vivre à ses dépens ce jeudi soir. Depuis plusieurs mois maintenant, la FA enquête sur des matches truqués qui concernent l’international brésilien. On évoquait notamment le fait qu’il avait volontairement écopé de cartons jaunes sur des rencontres où son entourage a parié de grosses sommes sur cette cote. Et après plusieurs mois, le verdict est tombé ce jour dans un communiqué qui confirme bien les faits.

«Lucas Paqueta de West Ham United a été accusé de mauvaise conduite en relation avec des violations présumées des règles FA E5 et F3. Le joueur a été accusé de quatre violations de la règle E5.1 de la FA en relation avec sa conduite lors des matches de Premier League du club contre Leicester City le 12 novembre 2022 ; Aston Villa le 12 mars 2023 ; Leeds United le 21 mai 2023 ; et l’AFC Bournemouth le 12 août 2023. Il est allégué qu’il a directement cherché à influencer le déroulement, la conduite ou tout autre aspect ou événement de ces matches en cherchant intentionnellement à recevoir un carton de l’arbitre dans le but inapproprié d’affecter les paris afin qu’une ou plusieurs personnes puissent tirer profit des paris», peut-on notamment lire dans le communiqué de l’instance du football anglais qui laisse au joueur une semaine pour se justifier et répondre.

Une fin de carrière prématurée

Ce dernier a d’ailleurs rapidement réagi à la suite du communiqué de la FA. «Je suis extrêmement surpris et agacé de voir que la FA a décidé de m’inculper. Depuis neuf mois, j’ai coopéré à chaque étape de l’enquête et j’ai fourni toutes les informations que j’ai pu. Je nie les accusations dans leur entièreté et je me battrai pour laver mon nom de tout soupçon. En raison de l’enquête en cours, je ne ferai pas plus de commentaires», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux. L’ancien joueur de l’OL risque gros et il le sait. La FA avait décidé de suspendre 8 mois l’attaquant de Brentford Ivan Toney pour des paris sportifs entre 2017 et 2021. Plus récemment elle a sanctionné Sandro Tonali deux mois pour des paris entre août et octobre. Mais le cas de Lucas Paqueta est différent puisqu’il n’a pas parié, mais a délibérément truqué certains matches.

Et selon les informations du Guardian, West Ham craint le pire pour son joueur. Le média anglais explique que les Hammers pensent que les sanctions de la FA pourraient être lourdes et donc entraîner une fin de carrière de Lucas Paqueta. Ce qui serait un énorme coup dur pour le joueur. Pisté par Manchester City qui était prêt à mettre 100 millions sur la table, le milieu offensif, avec cette affaire, ne sera pas probablement plus transféré et aucun club anglais ne voudra être associé au joueur par la suite. Pour le moment, West Ham continue de soutenir publiquement son joueur en attendant les sanctions définitives de la FA. Les prochains jours vont donc être décisifs dans ce dossier. Lucas Paqueta le sait, il risque très gros…