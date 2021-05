Manchester United : Roy Keane cible deux recrues pour jouer le titre

Cette saison, même si Manchester City a largement dominé le championnat, Manchester United aura été dans la course au titre pendant longtemps. Deuxième de Premier League derrière son rival, les Red Devils sont à 13 points de la première place. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer auront souvent perdu des points dans des matches qu’ils maîtrisaient pourtant et n'auront jamais réellement réussi à concurrencer les Citizens.

Au micro de Sky Sports, l’ancienne légende de Manchester United Roy Keane a donné son avis sur l’équipe. Il estime qu’il faut recruter deux joueurs bien précis pour accrocher le titre l’an prochain. « Je pense toujours qu'ils sont à deux ou trois joueurs de défier Man City. Ils sont à court de joueurs. Ils ont toujours besoin d'un attaquant de classe mondiale, d'un autre milieu de terrain et peut-être d'un défenseur central. Mais je donnerais la priorité à un attaquant et à un milieu de terrain. Les deux joueurs auxquels j'ai pensé ces dernières semaines et qui, selon moi, seraient excellents pour Man Utd sont Harry Kane en attaque - quoi qu'il en coûte - et Jack Grealish. Je pense que United manque toujours de ce joueur spécial. Je pense que Grealish leur apporterait cela et je pense qu'il aimerait jouer à Old Trafford. » Le message est passé.