Puma présente son pack First Mile et ses crampons éco-responsables

Varane et la Ultra First Mile 1.3 de Puma

Puma a dévoilé ce jeudi son pack First Mile, composé de la Future Z et de la Ultra. Des crampons entièrement faits de matériaux recyclés et donc éco-responsables.

Puma est en pleine révolution. Après avoir lancé sa première paire vegan, la King Platinium 21 Vegan, le 11 février dernier, la marque allemande fait encore dans l'innovation. Elle vient en effet de dévoiler son pack First Mile, composé de crampons à base de produits recyclés et donc éco-responsables, dans le cadre de son partenariat avec l'initiative du même nom First Mile.

Les paires que Puma a choisi d'intégrer à ce nouveau pack ne sont autres que la Ultra et la Future Z, récemment présentées aux couleurs du Flare Pack, en violet. Le bleu marine, le jaune doré et le blanc cassé sont les couleurs mises à l'honneur dans ces nouveaux modèles au design élégant.

Une Ultra légère pour les flèches

La Ultra, plus sombre que la Future Z, possède un look très travaillé d'un bleu dominant, avec une touche plus claire sur la partie supérieure, au niveau des lacets, et un bleu plus foncé sur une grande partie de la paire. Un léger dégradé servant de transition entre le bleu et le jaune habille aussi la partie arrière de ces crampons. L'inscription ULTRA est blanche, tout comme de petits motifs venant se fondre dans la masse et conduisant au logo de Puma sur la partie avant.

« La ULTRA 1.3 contient 21 % de matériaux recyclés dans sa tige, fabriquée à partir de plastique post-consommation. En conservant tous les avantages de la ULTRA 1.3 en termes de performance, la technologie MATRYXEVO légère comprend des fils Chamatex recyclés et des fils First Mile conçus pour une vitesse légère ultime, afin d’être le plus rapide possible dès le premier pas. La tige est reliée à un SPEEDCAGE interne pour un soutien léger, qui maintient le pied en place pour des mouvements plus explosifs », détaille Puma.

Varane pour promouvoir la Ultra

Cette paire comprend aussi une semelle extérieure PEBA SpeedUnit favorisant l'accélération, mais aussi une traction et une réactivité maximales en plein vol dans le but de laisser ses adversaires cloués sur place. Raphaël Varane, autre égérie de Puma, sera l'un des premiers à porter et à faire la promo de cette First Mile Ultra 1.3 avec Manchester United.

La Future Z pour les techniciens

Concernant la Future Z, sa couleur blanche imprégnée sur l'avant de la paire la distingue de sa compère, tout comme l'inscription FUTURE jaune traversant la quasi totalité des chaussures et difficilement ratable. Ces crampons, dont « 42% de la tige est composée de matériaux recyclés à partir de plastique post-consommation », se divisent en plusieurs parties visuellement. Le bleu reste majoritaire, le blanc relégué au second plan mais bien présent avec de nombreux motifs présents un peu partout sur la paire. Le logo de Puma est lui représenté en doré, sur la partie "pointard" des chaussures.

« La compression innovante FUZIONFIT+ de la FUTURE a été conçue pour un ajustement optimal, enveloppant parfaitement le pied pour un maximum de confort et de réactivité afin de pouvoir effectuer des accélérations explosives et des changements de trajectoire à une vitesse maximale », détaille le communiqué, confirmant qu'il s'agit d'une paire conçue pour les dribbleurs fous habitués à casser les reins de leurs vis-à-vis.

La tige recyclée est elle combinée à une semelle extérieure également recyclée octroyant une agilité explosive, une traction extrême et des mouvements multidirectionnels. A noter que cette Future Z 1.2 est la plus durable de tous les temps, selon les dires de Puma, toutes les doublures, mousses et empeignes, utilisant des matériaux recyclés.

Un engagement social et environnemental important

L'équipementier de Neymar Jr entend ainsi clamer haut et fort son engagement pour une planète durable ainsi que pour la responsabilité sociale. A l'heure où la pollution explose et le dérèglement climatique est de plus en plus critique, au point d'en devenir un enjeu politique important, Puma fabrique les produits de ce pack First Mile avec du fil recyclé provenant de bouteilles en plastique collectées par le réseau First Mile. « Si PUMA collabore avec First Mile depuis 2019, c'est la première fois que l'entreprise utilise les fils recyclés de First Mile dans des chaussures de football », précise le communiqué de la marque allemande.

« PUMA utilise des fils recyclés développés à partir de plastique post-consommation collecté par First Mile à Taiwan. Le plastique est trié, nettoyé, déchiqueté, filé puis tissé en une maille technique extensible pour créer des chaussures de football qui permettent de jouer plus vite, en étant un peu plus légères. » L'objectif de Puma, pour améliorer son impact environnemental, « prévoit de rendre 9 produits sur 10 plus durables d'ici 2025. »

