Puma lance sa première paire vegan, la King Platinium 21 Vegan

Puma a révélé ce vendredi sa première paire de crampons vegan, la King Platinium 21 Vegan. Des chaussures en cuir fabriquées sans aucune matière d'origine animale.

Puma emboîte le pas à adidas. En octobre dernier, la marque aux trois bandes avait la bonne idée de lancer la première paire de crampons vegan, présentée notamment par Paul Pogba. La firme allemande n'a pas trop tardé à suivre et à adopter cette nouveauté révolutionnaire dans le monde du ballon rond. Elle vient en effet de dévoiler ce vendredi la King Platinium 21 Vegan.

Ce tout dernier modèle de Puma est en effet fabriqué « entièrement à partir de matériaux exempts de matières d’origine animale », comme l'explique le communiqué de la marque pour l'occasion. Cela n'enlève en rien la douceur du cuir de cette King Platinium 21 Vegan, qui offre un confort agréable, mais aussi un toucher intéressant et une réactivité remarquable à son utilisateur, notamment grâce à la technologie KINGForm.

Un style épuré

Toujours dans la quête d'un confort optimal, un matelassage anatomique doux maintenant le talon et optimisant l'ajustement compose cette dernière création de l'équipementier de Neymar Jr. La star brésilienne du PSG apprécierait d'ailleurs ces crampons puisqu'ils sont dotés de « crampons coniques multidirectionnels pour une agilité améliorée et d'un revêtement de semelle intérieure moulée avec la technologie NanoGrip qui assure une transmission d'énergie, un amorti et des propriétés antidérapantes de haut niveau », comme le mentionne Puma.

Le design de cette paire demeure relativement simple et épuré. D'un blanc dominant, elle comporte également une touche de noir, représenté par un motif horizontal, ainsi que du jaune fluo, présent au niveau de la partie inférieure. Puma précise d'ailleurs que « toutes les impressions de la chaussure utilisent uniquement des pigments vegans. »

Les matériaux vegans vont perdurer

Puma a également indiqué, via la parole de Florian Nemetz, Senior Product Line Manager Teamsport Footwear, que cette paire marquait le début d'une nouvelle ère. « Nous continuerons d’utiliser des matériaux vegans dans nos futurs produits car nous voulons offrir une alternative aux produits en cuir traditionnels. La chaussure conserve tous les avantages clés et les propriétés de performance de la KING, mais elle utilise un nouveau matériau vegan de très haute qualité qui offre un toucher fantastique sans compromis sur le confort et la classe qui caractérisent la PUMA KING. »

