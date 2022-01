Puma sort son nouveau Flare Pack, d'un violet explosif

Puma a dévoilé ce jeudi son nouveau Flare Pack, mettant l'accent sur un violet explosif via la ULTRA et la FUTURE Z.

De quoi voir des anges violets. Ce jeudi, de longues semaines après avoir lancé son pack Under the Lights, Puma vient de dévoiler le Flare Pack, contenant de nouvelles éditions de la ULTRA 1.4 et de la FUTURE Z 1.2. toujours plus explosives. À l'instar de ses concurrents Nike et adidas, la marque allemande a souhaité frapper un grand coup pour cette nouvelle année 2022.

Le violet est mis à l'honneur avec la sortie de ces nouveaux crampons, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Puma a voulu en mettre plein la vue avec des paires destinées à briller de mille feux sur le pré, afin d'enflammer les dribbles et les déplacements de leurs propriétaires. « Le Flare pack rend hommage aux émotions qui naissent lors des matchs de football avec une foule qui rugit à l'unisson, des lumières et fusées qui éclairent les tribunes et le ciel. [...] C'est le Faster Football », précise d'ailleurs le communiqué publié par Puma pour l'occasion.

La ULTRA toujours plus explosive

La ULTRA 1.4 Flare de ce nouveau pack audacieux mais pétillant imaginé par Puma combine notamment des touches de violet de rose avec la présence du orange (logo et inscription). Le rendu visuel ne passe pas inaperçu et offre aux yeux une sensation de chaleur, comme pour apporter une vitesse explosive une fois que la paire est chaussée.

Ces chaussures sont dotées de la technologie MATRYXEVO ultra-légère, « associant des fils de carbone techniques et des fils mono transparents pour créer un matériau de performance high-tech sensationnel tout en minimisant le poids, afin que vous soyez le plus rapide possible dès la première foulée ». À noter que la ULTRA, notamment portée par Antoine Griezmann (Atéltico), Kingsley Coman (Bayern) ou encore Christian Pulisic (Chelsea) possède la PEBA SpeedUnit en guise de semelle extérieure, alliant souplesse et légèreté pour donner une maximum de vitesse.

La FUTURE pour un confort optimal

Concernant l'autre paire de ce Flare Pack, la FUTURE 1.2, Puma a choisi de l'illustrer avec la phrase suivante : "Drive Them Crazy" (Rendez les fous). Là aussi, l'accent sera mis sur l'explosivité pour quiconque arborera cette paire, à l'instar de Neymar Jr (PSG) ou encore de Luis Suárez (Atlético). Et là encore, on retrouve une combinaison de violet scintillant, avec des détails oranges et rosés, avec évidemment une importante présence de noir.

Elle est dotée « d'une bande de compression FUZIONFIT+ adaptable au milieu du pied qui offre un ajustement optimal ». Autrement dit, elle offre un confort et un maintien idéal pour mettre à mal ses adversaires à vitesse grand V. La FUTURE Z utilise d'ailleurs une semelle extérieure Dynamic Motion System, spécialement conçue pour une agilité explosive et une traction optimale.

Ces crampons sont disponibles en précommande en envoyant le code "FLARE" en DM sur l'Instagram de @foot.fr.