Le PSG rate complètement sa rentrée en Youth League

Éliminé dès la phase de groupes l’an passé, le PSG a fait le ménage cet été pour performer en Youth League. Zoumana Camara n’est plus entraîneur, remplacé par David Suarez, qui dirige une nouvelle génération. Mais ça démarre très mal dans cette nouvelle campagne puisque les jeunes Parisiens ont été facilement battus par Gérone 2-0 au Campus de Poissy.

Arango a récompensé le bon début de match des siens dès la 11e minute et c’est finalement García qui a inscrit le second but des Catalans (76e). Ces derniers étaient pourtant réduits à dix contre onze depuis plus de 20 minutes suite à l’expulsion de Badia. Le PSG débute mal. Le prochain rendez-vous aura lieu à Londres contre Arsenal le 1er octobre prochain à l’occasion de la 2e journée.

