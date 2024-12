Miralem Pjanic bientôt de retour en Italie ?

Miralem Pjanic penserait-il déjà à un retour en Italie ? Interrogé par la presse dans le cadre de la cérémonie des Globe Soccer Awards, l’international bosnien (115 sélections, 17 buts) n’a pas caché sa volonté de revenir dans le pays où il a évolué de 2011 à 2020. «L’Italie me manque, neuf ans, ça ne s’oublie pas. Si je reviens ? Peut-être un jour, mais je ne pense pas que ce soit en tant que footballeur» a ainsi lâché le milieu de terrain à Tuttosport et à Sky Sport.

Le joueur du CSKA Moscou a également analysé la dynamique de la Roma et de la Juventus, ses anciennes équipes : « Personne ne s’attendait à ce que les Giallorossi soient si bas, je leur souhaite de faire mieux que la première mi-temps, qui ne correspond pas à l’image du club. Les Bianconeri pourraient faire un peu plus, mais ils ont un nouvel entraîneur et ils ont besoin de temps. Ils ont investi beaucoup d’argent sur le marché, ils ont toujours pour objectif de gagner le Scudetto et ils ne sont jamais contents de ne pas être premiers, mais je suis sûr que Motta et toute l’équipe feront tout pour rivaliser».