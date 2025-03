OL : la FFF contredit l’arbitre sur le penalty accordé au Havre

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais a remporté une victoire importante dans la course au podium en venant à bout du Havre, pour le compte de la 26e journée. Grâce à ses entrants Malick Fofana et Georges Mikautadze, les hommes de Paulo Fonseca ont renversé le match, eux qui étaient menés 2-1 à la pause, notamment après avoir concédé l’égalisation sur un penalty discutable lors d’un contact entre Nuamah et Kechta. Mais ce mardi, la Direction de l’arbitrage de la FFF vient de contredire l’arbitre.

«Le travail de l’arbitre vidéo montre que le contact entre le genou droit du défenseur et le pied gauche de l’attaquant est particulièrement léger et ne saurait justifier à lui seul une décision de pénalty. La chute de l’attaquant intervient ensuite dans un second temps de façon désynchronisée et particulièrement exagérée. Par conséquent, le pénalty accordé n’était pas attendu dans cette situation spécifique et, à l’issue du visionnage des images, l’arbitre aurait dû annuler sa décision initiale et reprendre le jeu par une balle à terre au bénéfice du gardien de but dans la surface de réparation», est-il indiqué.