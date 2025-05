LOSC : Lucas Chevalier tire un bilan lucide de la fin de saison

Au terme d’une saison intense, Lucas Chevalier n’a pas caché sa satisfaction. « C’est une saison excellente, on a joué beaucoup plus que les autres. Et au final, on a l’Europa League, c’est-à-dire que ça reste une super compétition. Finir dans le top 5, c’était notre objectif. » Malgré des périodes plus compliquées, le LOSC a su tenir son rang et valider sa place européenne grâce à une victoire 2-1 face à Reims lors de l’ultime journée.

La suite après cette publicité

Le gardien lillois souligne que tout aurait pu basculer autrement. « Ça aurait pu être la Conférence League, ça aurait pu être zéro Coupe d’Europe. Donc on peut être très fiers de nous. » Un brin amer toutefois, Chevalier évoque ce qui a manqué pour viser plus haut : « Si on aurait voulu mettre plus de buts, c’est ce qu’il fallait pour avoir la 4e place. Aujourd’hui, on voit que Nice a mis 6 buts. C’est ce qu’on n’a pas su faire. »