Liga : le Celta Vigo accroche Girona grâce à Aspas

À 37 ans, Iago Aspas prouve qu’il en a encore sous le pied. Titulaire face à Girona ce dimanche, l’international espagnol a permis au Celta Vigo d’accrocher le match nul en fin de rencontre (1-1). Sur un service de Swedberg à l’entrée de la surface, il avait trompé Gazzaniga d’un plat du pied parfait, quinze minute après son entrée en jeu (81e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Celta Vigo 10 8 0 3 1 4 15 15 12 Girona 9 8 -2 2 3 3 9 11

Un 4e but en Liga pour l’Espagnol, qui avait fait écho à l’ouverture du score des Catalans presque une heure plus tôt grâce à Yangel Herrera. Au classement, le Celta Vigo est 9e mais reste l’une des équipes frisson de ce début de saison. La surprise de l’an dernier, Girona, peine à confirmer et s’embourbe à la 12e place.