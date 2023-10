Wanda Nara dévoile les plans d’après-carrière de Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Pour les supporters parisiens, Mauro Icardi ne leur a pas laissé un grand souvenir en revanche l’Argentin revit depuis qu’il a posé ses valises à Galatasaray. D’abord prêté l’an passé puis transféré de manière définitive l’été dernier, le buteur cumule déjà 12 réalisations en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Il brille même sur la scène européenne. Mais à 30 ans, il sait que la fin de sa carrière approche doucement.

Pas de panique cependant car sa femme et agent, Wanda Nara, a déjà tout prévu pour la suite. «Quand Mauro arrêtera le football, nous retournerons vivre en Italie, entre Milan et notre maison de campagne, explique-t-elle au magazine de mode italien Oggi. Les salaires de Mauro sont excellents. Nous avons vécu à Paris et maintenant nous sommes à Istanbul : deux villes merveilleuses. J’ai l’air d’être une destructrice de carrière ?» envoie l’Argentine, comme une pique envoyée à ses détracteurs.